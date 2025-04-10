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"Вузы РФ в КР – это мосты между нашими народами и культурами"

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- Виктория Гунгер
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Сегодня в России учатся порядка 216 тысяч студентов из стран СНГ. Мы хотим, чтобы они получили здесь качественное высшее образование, чтобы оно открыло их в жизни все дороги. Они в большинстве случаев вернутся к себе на родину и будут способствовать развитию своей страны, экономики своей страны. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Он напомнил, что в Кыргызстане функционирует КРСУ.

"Это не только место, где студенты учатся и получают сразу два диплома, один - российского образца Это территория русского языка и русской культуры. Эти университеты заточены на то, чтобы приносить пользу той стране, где они расположены. Это некие мосты между нашими странами и народами, Это интеллигенция, где люди, которым близки наши идеи. Здесь мы находим своих единомышленников, идеи для конструктивного сотрудничества. совместной работы ради будущего. Будем стараться учить их ещё лучше. С уважением к друг другу, разным народам, разным культурам. Будем вместе строить будущее на основе наших общих традиционных ценностей", - подчеркнул Могилевский.


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URL: https://www.vb.kg/444878
Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
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