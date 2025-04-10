Скончался бывший судья Верховного суда Турсун Алымбеков

Скончался бывший судья Верховного суда и председатель Совета ветеранов судебной системы КР Турсун Алымбеков, сообщается на сайте Верховного суда.

"Коллектив судебной системы КР и Совет ветеранов судебной системы выражают глубокие соболезнования судье Первомайского районного суда города Бишкек Бактыгуль Турсуновне Алымбековой, а также ее родным и близким в связи с безвременной кончиной ее отца Турсуна Алымбекова.

Турсун Алымбеков останется в памяти коллег как честный, высококвалифицированный и ответственный судья. Свою карьеру в судебной системе начал в 1987 году в должности судьи Ошского областного суда. В 1990-1991 годах работал судьей Верховного суда Киргизской Республики. Затем занимался судебной практикой в ​​Таласском областном суде, Жайылском и Панфиловском районных судах Чуйской области. С 2004 по 2010 год работал судьей Верховного суда КР.

После ухода на пенсию Турсун Алымбеков долгое время работал председателем Совета ветеранов судебной системы КР.

Турсун Алымбеков оставил после себя неизгладимый след как настоящий специалист, преданный своему делу и любящий свою профессию.

Судебная система разделяет боль этой невосполнимой утраты", - говорится в сообщении ВС КР.