Омбудсмен призвала госорганы защитить права детей в детских домах

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призвала государственные и муниципальные органы защитить права детей и обеспечить их безопасность в детских домах.

Накануне в интернете распространено видео о фактах насилия в отношении детей на территории интерната для пожилых "Боорукердик" в Оше.

Сотрудники Института Омбудсмена по Ошской области провели мониторинг в социальных учреждениях "Боорукердик" и "Лотос".

Отметим, что детский дом "Лотос" временно закрыт из-за повреждения крыши после сильного ветра. Воспитанников временно перевели в фостерные семьи в село Сопу-Коргон Алайского района. Однако с наступлением холодов из-за отсутствия соответствующих условий детей вернули в южную столицу и разместили в интернате "Боорукердик".

28 марта 2025 года для детского дома "Лотос" выделено новое здание, и дети покинули территорию дома престарелых.

На момент прибытия представителей Института Акыйкатчы в "Лотос" там уже работали сотрудники следственной службы УВД Оша. Процессуальные действия проводились в соответствии с требованиями законодательства КР. На допросах присутствовали директор интерната "Лотос" и представитель отдела защиты детей Ошского городского управления труда, миграции и социальной защиты населения.

В ходе посещения установлено, что подозреваемый в совершении домогательства несовершеннолетней проживал в интернате "Боорукердик" в последние полгода. Он не имеет семьи, постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности.

При опросе несовершеннолетняя подтвердила факт словесных домогательств со стороны указанного мужчины. Также девочки сообщили о случаях физического насилия, якобы совершенных в отношении них и других детей работниками дома престарелых "Боорукердик".

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия. По их итогам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц в рамках законодательства КР.

Сотрудник Института Омбудсмена вошел в состав комиссии, созданной местными властями для расследования инцидента.

Следует отметить, что на территории интерната "Боорукердик" расположен еще один детский дом, в котором воспитываются около 30 сирот и беспризорников.

Еще в конце 2024 года, по итогам мониторинга детских домов, Институт Акыйкатчы направил рекомендации в соответствующие государственные органы с требованием отделить детский интернат от дома престарелых "Боорукердик".

На круглом столе, организованном по результатам мониторинга, Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что законодательство КР не предусматривает существование социального учреждения, где одновременно содержатся дети и пожилые люди. Тогда же она призвала местные органы власти оперативно решить эту проблему.

P.S. Фото Акыйкатчы, сделанное в ходе поездки в Баткен.