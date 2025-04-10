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В Минобразования отметили положительные результаты сотрудничества с РФ

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- Виктория Гунгер
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Достигнутые нами на сегодня положительные результаты свидетельствуют о возможности укрепления нашего сотрудничества между КР и РФ в сфере образования по множеству направлений. Об этом сообщил на Международном общественно-деловом форуме "Евразия – территория традиционных ценностей" заместитель министра образования и науки КР Альберт Махметкулов.

По его словам, между нами существует договоренность активизировать сотрудничество в области научных исследований, в сфере дошкольного и дополнительного профессионального образования, а также усилить образовательную дипломатию через открытие тематических классов.

"К примеру, у нас есть класс Курчатова, Менделеева и других великих ученых и изобретателей. К тому же, перед нашими странами в настоящее время стоят глобальные современные угрозы и вызовы. Успешно реализуется программа для студентов, особенно с Россией и Казахстаном. Уже в ближайшее время мы ожидаем реализацию проектов по строительству в Кыргызстане девяти российских школ, развитие инфраструктуры КРСУ. Надеемся на дальнейшее увеличение числа подобных полезных проектов, как в образовательной, так и в других сферах", - подчеркнул Махметкулов.

Замминистра образования также коснулся проблемы в рамках евразийско-экономического сотрудничества, связанные с признанием дипломов.

"Надеемся, подобные мероприятия в дальнейшем приблизят нас к решению данного вопроса", - заключил Махметкулов.

А вот на вопрос корреспондента VB.KG о том, не возникнут ли в дальнейшем проблемы с поступлением в российские вузы наших абитуриентов после реформы и внедрения 12-летнего образования в нашей республике, замминистр не ответил.


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URL: https://www.vb.kg/444885
Теги:
вуз, образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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