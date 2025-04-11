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В Кыргызстане введен временный запрет на рыбалку на время нереста

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- Светлана Лаптева
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Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики ввел временный запрет на спортивную любительскую рыбалку в озерах, прудах и реках республики в период нереста.

Любительский и спортивный лов сазана, карпа, змееголова, щуки, леща, сома, маринки, толстолобика, амура, линя, чебака, судака, карася, красноперки, окуня, плотвы иссык-кульский чебака, иссык-кульский чебачка, в водоемах Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской и Нарынской областях:

Любительский и спортивный лов в озере Иссык-Куль:

- иссык-кульский чебака - с 1 апреля по 15 мая 2025 года;

- иссык-кульский чебачка, леща - с 1 мая по 1 июля 2025 года;

- карп-сазана - с 20 мая по 15 июля 2025 года;

В других государственных рыбохозяйственных водоемах:

- щуки, змееголова, красноперки, плотвы, чебака, карася, окуня, усача, леща, маринки, линя, судака, сазана, карпа, сома, толстолобика, амура - с 1 мая по 1 июля 2025 года;

Любительский и спортивный лов ценных лимитируемых видов рыбы в реках Кыргызской Республики:

- речного османа – с 5 июня по 15 июля 2025 года;

- амударьинская форель – с 15 октября по 15 декабря 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/444888
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