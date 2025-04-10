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Казахстанский экономист назвал прорывной идею внедрения кыргызского сома

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- Азиз Осмонов
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Такие цифровые валюты, как кырызстанский цифровой сом - Central Bank Digital Currencies - безусловное будущее. Замечательно, что Кыргызстан смело занимается новациями в этой области. Об этом сообщил VB.KG казахстанский экономист Рахим Ошакбаев.

Он напомнил, что первый стейблкоин в рублю выпущен в Кыргызстане, а не в России.

"Поэтому нужно смело экспериментировать. Что же касается возможной единой валюты ЕАЭС, то все страны интеграционного объединения сейчас находятся на этапе прототипирования. Никто точно не может быть уверен, что будет дальше. Просто надо делать, пробовать. И я очень рад, что наши кыргызские братья настолько смелы и настолько мудры, что занимаются внедрением цифрового сома", - подчеркнул Рахим Ошакбаев.

Нацбанк Кыргызстана на днях сообщил, что в середине апреля этого года стартуют тестовые испытания цифрового сома - новой формы национальной валюты, наряду с наличными и безналичными расчетами.

Цифровой сом - официальная цифровая валюта Кыргызстана, которая будет иметь равный курс с традиционным сомом. Пользователи смогут свободно переводить средства между наличной, безналичной и цифровой формами. Согласно Нацбанку, тестирование цифрового сома будет проходить поэтапно.


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URL: https://www.vb.kg/444891
Теги:
валюта, Казахстан, Кыргызстан
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