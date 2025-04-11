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Туроператоры России изучают возможности туризма в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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C 7 по 12 апреля в Кыргызской Республике проходит инфо-тур для ведущих туроператоров Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Мероприятие организовано кыргызской компанией "Инфо-Сервис компани" при содействии Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, основная цель инфо-тура – укрепление туристических связей между Кыргызстаном и регионами Уральского федерального округа Российской Федерации, а также продвижение туристического потенциала страны на российском рынке.

В рамках тура участники посетят город Бишкек, северное и южное побережье озера Иссык-Куль, где ознакомятся с природными достопримечательностями, туристической инфраструктурой, отелями, пансионатами и предложениями для активного и оздоровительного отдыха.

Особое внимание уделяется возможностям круглогодичного туризма в Кыргызстане, в том числе экотуризму, культурно-познавательным маршрутам и горнолыжному отдыху.

По итогам поездки планируется разработка совместных туристических программ и включение Кыргызстана в каталоги российских туркомпаний на летний и зимний сезоны 2025–2026 годов.


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URL: https://www.vb.kg/444894
Теги:
МИД, Минэкономики, Россия, туризм, сотрудничество
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