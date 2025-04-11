В Бишкеке демонтируется бар "111" над рекой Ала-Арча

В городе Бишкек Управлением по контролю за землепользованием проводятся работы по сносу бара "111", расположенного в 10 мкр-не над рекой Ала-Арча, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"На сегодняшний день по поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева проводится масштабная работа по очистке русла рек и каналов на территории столицы, вместе с тем, демонтаж незаконных объектов.

В рамках данной работы проводятся мероприятия по выявлению объектов, возведенных на земельных участках водных объектов с нарушением их целевого назначения, без получения необходимой разрешительной документации, с нарушением градостроительных норм и правил.

Так, к примеру на сегодняшний день демонтировано 44 объекта без соответствующих разрешительных документов, расположенных вдоль реки Аламедин.

Ранее со стороны городских служб в судебные органы направлены исковые заявления относительно указанного объекта.

В результате судебными органами КР удовлетворены требования муниципальных органов.

Данные судебные акты зарегистрированы в органах регистрации на предмет прекращения права собственности.

Объект, возведенный на мосту, в соответствии со статьей 4 Земельного кодекса КР, а также согласно части 2 статьи 3 Закона КР "О муниципальной собственности на имущество", является муниципальной собственностью.

В случае наступления чрезвычайных происшествий подобные объекты будут представлять большую угрозу.

Отметим, что работы в данном направлении будут продолжены.

Уважаемые горожане! Убедительная просьба привести в соответствие объекты, в противном случае муниципалитет примет меры в рамках законодательства КР".