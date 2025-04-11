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В Чуйской области задержан подозреваемый в перепродаже импортных бычков

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Сотрудниками ГУВД Чуйской области был задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным,

26 марта 2025 года в милицию обратился гражданин О.Д. о принятии мер в отношении граждан Н.Н. и Н.Р., которые обманным путем завладели его бычками, привезенных 8 марта 2025 года из Российской Федерации и перепродали другим лицам. Тем самым гражданину О.Д. был причинен ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 4 282 556, 61 сом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий действий был задержан гражданин Н.Р. 1977 года рождения.

В ходе следствия гражданину Н.Р. было предъявлено обвинение и Свердловским районным судом избрана мера пресечения в виде электронного наблюдения.

В настоящее время продолжаются проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержания второго подозреваемого гражданина Н.Н.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444905
Теги:
мошенничество, Россия, Чуйская область, животные
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