Сегодня в Балыкчи стартовала международная велогонка Grand Prix Issyk-Kul с участием лучших профессионалов и активных любителей. Под открытым небом, на фоне ясного неба и бодрящего ветра, соревнование обещает стать ярким спортивным событием года.

Президент Федерации велоспорта Кыргызстана Владимир Власенко, отметил, что проведение гонки собственными силами - это первый опыт федерации.

"Такую гонку наша федерация проводит собственными силами впервые. Огромное спасибо администрации города за предоставленные возможности, за готовность пойти навстречу и оказанную поддержку. Очень важно, что администрация осознаёт значимость подобных мероприятий.

Я надеюсь, что с каждой гонкой, с каждым годом число участников и гостей будет только расти. Уже в этом году на старте присутствуют представители восьми стран - и это отличное начало.

Погода замечательная, настроение отличное. Желаю всем удачного старта и хорошей разделки. Сегодня покажите, на что вы способны индивидуально, а завтра - как вы умеете работать в команде, использовать тактику и свои сильные стороны. По итогам двух дней мы определим самых сильных.

От нашей федерации учреждены специальные призы: по 500 долларов получат лучшие в абсолютном зачёте - один среди профессионалов и один среди любителей". - сказал Ласенко.