Карлос Алькарас вышел в полуфинал Monte Carlo Masters, обыграв Артура Фиса

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере пробился в полуфинал престижного турнира Monte Carlo Masters, обыграв в упорном четвертьфинале француза Артура Фиса. Матч, прошедший в пятницу, завершился со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса.

Несмотря на то, что четырёхкратный чемпион турниров "Большого шлема" проигрывал по ходу каждого из сетов, он сумел продемонстрировать железный характер и волю к победе. Уже в первом сете Алькарас уступал 0:3, во втором - отыграл тройной брейк-пойнт при счёте 5:5 (0:40), а в решающем - уступал 1:3. Тем не менее, испанец нашёл в себе силы переломить ход игры.

"Я просто хотел оставаться сильным и ждать своего шанса, - прокомментировал победу Алькарас. - В первом сете он играл очень хорошо, а я допускал ошибки. Но я старался сохранять и ментальную, и физическую устойчивость. Даже когда проигрывал, продолжал играть агрессивно и использовать каждый момент".

Для 20-летнего испанца это лучшее выступление в Монте-Карло - до этого он доходил лишь до второго раунда в 2022 году. Турниры 2023 и 2024 годов Алькарас пропустил из-за травм.

В полуфинале Алькарас сыграет с соотечественником Алехандро Давидовичем Фокиным, финалистом Monte Carlo Masters 2022 года. Ранее Давидович уверенно обыграл австралийца Алексея Попырина.

Карлос Алькарас продолжает подтверждать статус одного из главных фаворитов грядущего "Ролан Гаррос". До титула в Монте-Карло ему осталось сделать всего два шага.