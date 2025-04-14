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В Чуйской области выявлена группа, готовившая массовые беспорядки

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Сотрудниками ГУВД Чуйской области установлены и задержаны подозреваемые в соучастии в подготовке и организации массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на территории Чуйской области была выявлена организованная преступная группировка, в которую входили бывшие политические деятели, члены организованных преступных группировок и гражданские активисты, которые преследуя цель организации массовых беспорядков, намеревались провести незаконные акции на территории Чуйской области и в других регионах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.278 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен активный член данной группировки житель Токтогульского района, Джалал-Абадской области гражданина С.Ф. 1978 года рождения, который был доставлен в следственную службу ГУВД Чуйской области, также установлено, что при задержании гражданин С.Ф. пытался уничтожить следы преступления, однако его действия увенчались провалом и при проведении обысковых мероприятий были обнаружены и изъяты исчерпывающие доказательства его незаконной деятельности.

12 апреля 2025 года гражданин С.Ф. 1978 года рождения был водворен в ИВС.

Кроме этого, установлен оператор-монтажёр, гражданка М.О. 1998 года рождения уроженка Кара-Суйского района, Ошской области, через которую проводились банковские операции по легализации и ввода денежных средств другим пособникам преступления, также за определённую сумму изготавливала и монтажировала различные провокационные видео обращения с участием Т.Куренова и других лиц, которые в последующем распространялись через фейковые аккаунты в различных социальных сетях.

Она также была задержана и водворена в ИВС.

В ходе следствия сотрудниками ГУВД Чуйской области на территории Джалал-Абадской, Ошской областях и города Ош по другим адресам были проведены обыскные мероприятия, в ходе которых также были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444963
Теги:
задержание, массовые беспорядки, Чуйская область
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