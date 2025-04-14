В Бишкеке выросло число ДТП с участием муниципальных автобусов

С начала 2025 года в Бишкеке зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием муниципальных автобусов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество таких инцидентов увеличилось на 15%. Так, в период с 1 января по 31 марта 2025 года 158 автобусов, находящихся в ведении муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" стали участниками различных ДТП. Об этом сообщает ОАО "Государственная страховая организация".

Согласно данным контролирующих органов, также наблюдается рост нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. В целях стабилизации ситуации и повышения культуры вождения была организована специальная разъяснительная акция с участием руководства БГТ, представителей органов контроля за дорожным движением, а также Бишкекского филиала Государственной страховой организации.

В ходе мероприятия участникам были представлены:

- Подробная информация о порядке страхования автотранспорта и недвижимости;

- Рекомендации по предотвращению дорожно-транспортных происшествий;

- Разъяснения по сбору необходимых документов для оформления страхования в упрощённой форме;

- Возможность задать вопросы и получить компетентные ответы от специалистов.

Основная цель мероприятия - повышение уровня безопасности на дорогах, снижение числа аварийных ситуаций, а также информирование водителей о их правах и обязанностях в рамках действующего законодательства.