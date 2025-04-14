МИД КР обратился к России по поводу массовых задержаний кыргызстанцев

В связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями граждан Кыргызской Республики в банном комплексе "Бодрость" в Москве 14 апреля 2025 года в Министерстве иностранных дел КР проведена встреча заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Сергеем Вакуновым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту.

Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства.