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МИД КР обратился к России по поводу массовых задержаний кыргызстанцев

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- Бермет Таалайбекова
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В связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями граждан Кыргызской Республики в банном комплексе "Бодрость" в Москве 14 апреля 2025 года в Министерстве иностранных дел КР проведена встреча заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Сергеем Вакуновым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту.

Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/444983
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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