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В Бишкеке пройдет X Международный студенческий театральный фестиваль

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С 15 по 18 апреля в Бишкеке пройдет X Международный студенческий театральный фестиваль "Жаңы ысымдар" ("Новые имена"). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. В этом году фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей и продолжает оставаться важной платформой для молодых талантов в сфере театрального искусства.

В рамках мероприятия студенты театральных специальностей из Кыргызстана, Турции, Казахстана, Узбекистана, России и Азербайджана представят свои лучшие спектакли, демонстрируя творчество и достижения молодого поколения актеров.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 апреля 2025 года с 17:30 до 19:00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/444985
Теги:
Министерство культуры и туризма, студенты, фестиваль, Бишкек
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