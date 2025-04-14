С 15 по 18 апреля в Бишкеке пройдет X Международный студенческий театральный фестиваль "Жаңы ысымдар" ("Новые имена"). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. В этом году фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей и продолжает оставаться важной платформой для молодых талантов в сфере театрального искусства.

В рамках мероприятия студенты театральных специальностей из Кыргызстана, Турции, Казахстана, Узбекистана, России и Азербайджана представят свои лучшие спектакли, демонстрируя творчество и достижения молодого поколения актеров.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 апреля 2025 года с 17:30 до 19:00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова. Вход свободный.