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В Кыргызстане 16536 литров молока были возвращены отправителю в Россию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Инспекторы пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Тилек" на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" в Чуйской области провели контроль 16 536 литров молочной продукции, незаконно ввезенного из Российской Федерации в Кыргызстан. В результате выявлено нарушение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Тилек" был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен в Российскую Федерацию через контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек".


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URL: https://www.vb.kg/444990
Теги:
граница, нарушения, Россия, молоко, Кыргызстан
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