В Кыргызстане 16536 литров молока были возвращены отправителю в Россию

Инспекторы пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Тилек" на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" в Чуйской области провели контроль 16 536 литров молочной продукции, незаконно ввезенного из Российской Федерации в Кыргызстан. В результате выявлено нарушение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Тилек" был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен в Российскую Федерацию через контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек".