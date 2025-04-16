В Бишкеке найдено место захоронения Героя Советского Союза Петра Сидорова

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш" при поддержке Бишкекского агентства ритуальных услуг обнаружило в столице на Северном кладбище место захоронения Героя Советского Союза Петра Петровича Сидорова. Активисты обратились с просьбой увековечить имя героя на мемориальных плитах на Площади Победы в Бишкеке.

- Мы проводим масштабную сверку данных о местах захоронений и состоянии памятников Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы, фронтовиков-артистов, поэтов, и всех бойцов Великой Отечественной войны, чья судьба была связана с Кыргызстаном как во время войны, так и после, - рассказали поисковики.

В процессе этой работы выяснилось, что из официальных списков кыргызстанских Героев Советского Союза были несправедливо исключены как минимум двое: лётчик-штурмовик Михаил Григорьевич Шатов (умер в 1967 году в городе Фрунзе), и Пётр Петрович Сидоров - участник штурма Берлина, умерший в 1972 году во Фрунзе.

Из Сасова - в Берлин

Пётр Сидоров родился в 1926 году в деревне Малое Хреново Сасовского района Рязанской области. Призван в армию в 1943 году. На фронте - с осени 1944-го. Воевал в составе 1008-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях.

С 17 по 28 апреля 1945 года он отличился в ряде боевых эпизодов: форсировал реку Альт-Одер, уничтожил пулемётный расчёт врага, командовал взводом после ранения офицера, взял в плен солдат, подбил бронетехнику в Берлине. За проявленную храбрость был удостоен звания Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина, орденом Славы III степени и медалями.

Послевоенная жизнь в Кыргызстане

После окончания Могилёвской школы МВД в 1952 году Сидоров был направлен на службу во Фрунзе, где работал в транспортной милиции, затем в ГАИ. После выхода на пенсию трудился грузчиком на Фрунзенском мелькомбинате.

Скончался Пётр Петрович 29 апреля 1972 года. В его честь названа улица в городе Сасово. Однако в Кыргызстане, где он прожил значительную часть жизни, память о нём со временем стала угасать.

Поиски на Северном кладбище

Для установления места его захоронения поисковики обратились в Бишкекское агентство ритуальных услуг. В архивном журнале, несмотря на пропавшие страницы, удалось найти запись: "Сидоров Пётр Петрович". Однако рядом с его именем не значилось, что он - Герой Советского Союза.

- Мы долго искали, бродили между могилами, читали выцветшие фамилии, вглядывались в фотографии… Но только на следующий день вечером сотрудник санитарной службы сообщил, что место захоронения найдено. В пределах одной оградки покоятся трое - сам Пётр Петрович и, возможно, его родственники, - рассказали поисковики.

Судя по всему, памятник был установлен в 1970-х, и за прошедшие десятилетия сильно обветшал. Общественники выступают с инициативой привести захоронение в порядок и обновить памятник к 80-летию Победы. Также подано предложение внести имя Сидорова на мемориальные плиты на Площади Победы в Бишкеке.

Призыв к кыргызстанцам

Поисковики просят жителей страны откликнуться: проверить состояние памятников на кладбищах, особенно тех, кто был удостоен высоких званий и наград, но остался без внимания. Фотографии и информацию можно направлять в комитет по подготовке к 80-летию Победы, а также в учреждения, где работали ветераны после войны.

- Пётр Сидоров - настоящий герой. Он штурмовал Берлин, он совершал подвиги, рискуя жизнью. И мы обязаны сохранить о нём память, - подчёркивают поисковики.