В Тонском районе открыт крематорий для сжигания туш животных и биоотходов

Тонское районное ветеринарное управление Ветеринарной службы обеспечено крематорной печью для сжигания туш животных и биологических отходов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Крематор введён в эксплуатацию в селе Ак-Сай, входящем в состав айылного аймака имени Мамбетова. Оборудование было приобретено за 1 миллион сомов. Финансирование обеспечили компания "Кумтор Голд Компани" и общественный фонд FSDS в качестве собственного вклада. Кроме того, айыл окмоту имени Мамбетова выделил 116 тысяч сомов на ограждение участка и установку навеса над крематором.

Ранее, в соответствии с ветеринарными нормами, павший скот закапывался в специально вырытые беккариевские ямы. Теперь, с помощью крематора, стало возможным сжигать туши животных, а также биологические, производственные и медицинские отходы.

Вместимость печи составляет 450–500 кг.

Сжигание и утилизация таких отходов в первую очередь предотвращают распространение инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для здоровья населения.