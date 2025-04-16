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В Воронежском селе покажут спектакль о Чолпонбае Тулебердиеве

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- Светлана Лаптева
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Село Селявное Лискинского района Воронежской области РФ посетила делегация из Кыргызстана. У этой страны с нами общее прошлое и одинаковое отношение к событиям Великой Отечественной войны. Именно они заставили проделать дальний путь и оказаться там, где летом 1942 года уроженец Советской Киргизии Чолпонбай Тулебердиев на донском берегу закрыл своим телом амбразуру ДЗОТа.

Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Чымгент (ныне – село Чолпонбай Таласской области Кыргызстана) в крестьянской семье. Из родного села ушёл на фронт в 1941 году. В августе 1942 года полк, где воевал стрелком Тулебердиев, должен был захватить плацдарм на западном берегу Дона напротив села Селявное 2-е.

Операцию поручили добровольцам. В ночь на 6 августа 11 бойцов 9-й роты, среди которых был Чолпонбай, под сильным огнём переправились на лодке через Дон и взобрались на гору. Уничтожить находящуюся впереди огневую точку вызвался Тулебердиев. Ему удалось подползти к ДЗОТу на расстояние 4–5 м.

Но гранаты закончились, а сам боец был ранен в правую руку. И тогда красноармеец бросился на амбразуру ДЗОТа и закрыл её своим телом. На несколько секунд вражеский пулемёт замолчал. Этого времени товарищам Тулебердиева оказалось достаточно, чтобы уничтожить пулеметный расчёт и захватить плацдарм.

Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Как сообщил "TV Губернии" глава Старохворостанского сельского поселения Юрий Карайчев, делегация из Кыргызстана приехала в Воронежскую область, чтобы увидеть своими глазами то место, где совершил подвиг их земляк.

В августе кыргызы хотят поставить спектакль, посвящённый Чолпонбаю Тулебердиеву. Постановку они подготовят у себя на родине, а в годовщину смерти героя приедут на берега Дона снова и покажут её там, где был совершён подвиг.

– Гости из Кыргызстана побывали на могиле Чолпонбая Тулебердиева и возложили цветы, – рассказал глава сельского поселения, – а так же посетили клуб и школьный музей, где есть посвящённая подвигу экспозиция. Кроме того, они пообщались с местными жителями. Наши люди знают Чолпонбая Тулебердиева и чтут его память, могила героя ухожена. Это не первый визит к нам из Киргизии. Мы всегда рады гостям и находим с ними общий язык, ведь нас объединяет общая историческая память.

Источник: tv-gubernia.ru


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URL: https://www.vb.kg/445007
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
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