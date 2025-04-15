Кыргызстанцы завоевали "серебро" в командном зачёте Кубка Азии по таэквондо

Сборная Кыргызстана по таэквондо ITF заняла второе место в общекомандном зачёте на Кубке Азии, который прошёл с 8 по 13 апреля в казахстанском Шымкенте. В турнире приняли участие более 800 спортсменов из разных стран континента.

Кыргызстанские таэквондисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав ряд медалей в различных дисциплинах и весовых категориях.

Золотые медали в копилку нашей сборной принесли:

- Фазлиддин Атаханов (весовая категория до 70 кг);

- Каныкей Калыбекова (в дисциплине "туль"), также она завоевала бронзовую награду в категории до 50 кг.

Серебро в весе до 54 кг завоевал Мухамедали Жораев.

Алина Аскарбекова пополнила копилку сборной двумя бронзами - в весовой категории до 55 кг и в "туле".

Выступление кыргызстанских спортсменов на континентальном уровне стало ещё одним подтверждением роста уровня таэквондо в стране. Успехи сборной - результат системной работы Федерации таэквондо ITF КР по развитию и популяризации этого вида спорта.