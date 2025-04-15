Кыргызстанский боец Бусурман Жумагул уулу примет участие в турнире CFFC 142

24 мая 2025 года в американском городе Нью-Джерси состоится турнир по смешанным единоборствам CFFC 142, в рамках которого на ринг выйдет кыргызстанский боец Бусурман Жумагул уулу. Для 24-летнего спортсмена это будет уже третий профессиональный бой в его карьере.

Соперником Жумагул уулу станет американец Дин Шэрри, на счету которого одна победа в одном поединке. Бой пройдет в весовой категории до 77 килограммов.

Оба бойца демонстрируют уверенный старт в профессиональном ММА. Бусурман Жумагул уулу известен своей отличной физической подготовкой, выносливостью и бойцовским характером. Кыргызстанец настроен решительно и рассчитывает одержать третью победу подряд, продолжив восхождение на международной арене.

Организаторы обещают насыщенную и зрелищную карту боев, а поединок с участием представителя Кыргызстана может стать одним из главных событий вечера.