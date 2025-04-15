По состоянию на 15 апреля 2025 года цена унции золота на Лондонской бирже составила 3 222,54 доллара США. В Кыргызстане, по данным Нацбанка на 14 апреля, стоимость одной унции мерного золотого слитка достигла 289 488,50 сома. Эти цифры подтверждают: интерес к золоту как к средству сохранения капитала продолжает расти.

На фоне нестабильности на мировых рынках в США вновь активизировался спрос на физическое золото и серебро. Оптовики начали распродажу избыточных запасов, а монетные дворы наращивают выпуск после периода простоя. Ещё в прошлом году некоторые из них закрывались из-за низкого спроса, но ситуация кардинально изменилась. Скорее всего, премии на монеты и слитки также пойдут вверх.

Аналитики обращают внимание и на нетипичное поведение рынка облигаций. Обычно в периоды неопределённости инвесторы предпочитают гособлигации, и их доходность снижается. Сейчас же наблюдается обратная картина - доходность растёт, что может свидетельствовать о сомнениях в устойчивости экономики США. Это лишь усиливает интерес к золоту как к "тихой гавани".

Несмотря на недавнюю коррекцию, золото быстро отыграло позиции. После заявления Дональда Трампа о приостановке тарифов цена подскочила на 100 долларов всего за сутки. На фоне роста процентных ставок это выглядит особенно показательно.

Аналитик Эндрю Эддисон (Institutional View) считает, что золото может достичь отметки в 4 000 долларов за унцию. По его мнению, прорыв выше уровня в 2 200 стал важным техническим сигналом. Хотя дальнейшее движение может быть волнообразным, для новых инвесторов это открывает окно больших возможностей.

Автор: Тимур Саралаев