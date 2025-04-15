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В Кыргызстане запустили новые цифровые справки через Tunduk

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- Бермет Таалайбекова
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Министерство цифрового развития и инновационных технологий КР информирует о расширении перечня цифровых услуг в мобильном приложении Tunduk.

По данным ведомства, кыргызсатанцы могут получить в электронном виде:

• справку о состоянии или не состоянии на психиатрическом диспансерном учёте;

• справку о состоянии или не состоянии на наркологическом диспансерном учёте.

Ранее в приложении была успешно реализована справка о наличии или отсутствии судимости - одна из наиболее востребованных среди населения.

Все справки оформляются в цифровом формате, без необходимости личного обращения в учреждения. Они доступны круглосуточно, через смартфон, и имеют полную юридическую силу. Государственные и муниципальные органы обязаны принимать эти документы без требования бумажных копий.

Распоряжением Кабинета Министров от 9 апреля 2025 года № 260-р с 14 апреля в стране запущен поэтапный отказ от бумажных справок и других документов, которые уже доступны в электронном виде через систему Тундук.


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URL: https://www.vb.kg/445028
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, Документ
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