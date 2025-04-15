Языковой патруль: борьба за кыргызский язык или путь к разногласиям?

В последние месяцы в Кыргызстане всё чаще поднимается вопрос о популяризации кыргызского языка. Государственные органы, активисты и рядовые граждане по-разному смотрят на процесс укрепления статуса государственного языка. Кроме того, в общественном пространстве обсуждаются предложения ввести штрафы за нарушение закона о государственном языке.

Дополнительный резонанс вызвало предложение одной из депутатов Жогорку Кенеша - исключить русский язык из учебной программы начальных классов в русскоязычных школах.

Ко всему прочему, недавний "языковой патруль", организованный блогером Айтилеком Орозбековым, вновь взбудоражил общественность - и не только в социальных сетях. Орозбеков, который неожиданно оказался в центре внимания, решив "поревизировать" вывески на русском языке и побывать в кафе, где работают предприниматели других национальностей, привлек внимание своими, мягко говоря, нестандартными методами. Выступления Орозбекова в TikTok больше напоминают сольную акцию с элементами перформанса, чем вдумчивую языковую политику. Однако в условиях сложного этнокультурного баланса подобные действия способны привести к неприятным последствиям.

Мнение парламентариев: "Язык - через мотивацию, а не страх"

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в беседе с VB.KG отметил, что любые действия в языковой политике требуют деликатного подхода.

"В нашей стране проживает около 80 различных национальностей, и действия, касающиеся языка, должны быть осторожными, чтобы не разжигать межнациональную рознь.

Кыргызстан, как многонациональная страна, не должен рассматривать знание только одного языка как преимущество, особенно если речь идет о русском языке - одном из шести официальных языков ООН. Если мы будем использовать только кыргызский язык, нас не услышат на международной арене", - заявил Бекешев.

По его словам, продвижение кыргызского языка должно строиться на мотивации, а не на репрессиях.

"Для изучения кыргызского языка важно создать условия, чтобы люди хотели учить его. Поверьте, никто не будет учить язык под угрозой наказания. Конечно, под дулом пистолета можно заставить говорить на языке, но человек будет его ненавидеть. Лучше подходить к этому с любовью и мотивацией.

Мы все стараемся изучать английский язык, и даже платим за это. Нас ведь никто не заставляет это делать под угрозой санкций? Мы прекрасно понимаем, что научный прогресс в мире происходит на этом языке. Мы хотим быть частью мирового процесса. Так вот, если мы будем отторгать русский язык, мы рискуем оказаться на задворках истории. Поэтому, я считаю, нам нужно развивать русский язык", - добавил депутат.

Бекешев также рассказал, что выступает в парламенте на русском языке не для коллег-депутатов, а для своего избирателя:

"Недавно я говорил с представителем национальных меньшинств. Я ему сказал, что выступаю в парламенте на русском языке не для депутатов, а для своих избирателей. Потому что среди моего электората есть русскоязычные кыргызы, азербайджанцы, уйгуры, дунгане, русские и представители других наций. Я делаю это для того, чтобы они понимали, о чем идет речь в стенах ЖК. Поэтому никто не должен запрещать нам использовать тот язык, который понятен большинству наших граждан", - резюмировал народный избранник.

"Ынтымак" отмежевался от блогера

На фоне разгоревшихся споров появились слухи о возможной связи Орозбекова с парламентской фракцией "Ынтымак". Однако лидер фракции Марлен Маматалиев заявил, что блогер не состоит в партии и никакого отношения к ней не имеет.

"Ранее Орозбеков работал на общественных началах помощником у депутата Эрулана Кокулова, но был уволен, и на сегодняшний день никакого отношения к нам не имеет. Высказывания блогера - это его личное мнение обычного гражданина, и оно не должно восприниматься как позиция всего общества", - сказал он.

Позиция по России остаётся неизменной

На фоне подобных инцидентов особое значение приобретает вопрос кыргызско-российских отношений. Маматалиев заверил, что позиция его партии остаётся неизменной.

"От имени нашей партии хочу еще раз подчеркнуть, как мы уже заявляли ранее: Россия для нас является стратегическим партнером, и русский язык по Конституции Кыргызстана является официальным. Мы никогда не отказывались от этого и не собираемся отказываться. Мы четко понимаем, что у нас общая история и направление, и мы являемся частью ЕАЭС. У нас есть много общего, и сегодня вопрос о том, чтобы как-то забыть или перечеркнуть это, не стоит.

Конечно, есть отдельные проблемы, которые существуют, и мы это понимаем. Мы также понимаем, какие решения принимает Россия в связи с терактами и последними событиями, которые происходят в их стране. Мы это правильно воспринимаем и учитываем. Со своей стороны, мы просим наших российских коллег, при принятии важных законодательных решений, которые касаются интересов наших граждан или нашей страны, подумать дважды, а то и трижды. Необходимо более глубоко анализировать ситуацию.

Когда речь идет о мерах для укрепления безопасности Российской Федерации, то мы понимаем, что это затрагивает не только Россию, но и весь азиатский регион. В этом регионе находятся страны-участники ЕАЭС, и это нельзя игнорировать. Я лично знаю, что многие депутаты Государственной думы России очень хорошо и тепло относятся к Кыргызстану и хотят, чтобы наши страны продолжали развивать крепкую дружбу и сотрудничество", - подытожил Маматалиев.

Нарушение этикета как символ

Интересен и ещё один штрих. После освобождения из СИЗО, где Орозбеков отбывал наказание за публичные призывы к свержению власти, он стал активно появляться на встречах с предпринимателями. Однако, как отмечают очевидцы, делает он это... не снимая кепки. Для многих это выглядит как демонстративное игнорирование элементарных норм уважения, особенно в заведениях, где существуют свои негласные правила приличия.

Автор: Айлин Абдырахманова