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За вымогательство взятки задержан инспектор Счетной палаты

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- Бактыгуль Акжолова
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По факту вымогательства денежных средств задержан государственный инспектор Счетной палаты КР А.Э.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный осуществлял аудиторскую проверку расходования денежных средств, выделенных из республиканского бюджета субъектам образования (средние общеобразовательные школы) Ысык-Атинского района Чуйской области.

При этом А.Э.А. в целях извлечения материальной выгоды вымогал у работников образования Ысык-Атинского района денежные средства в размере 200 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений в ходе проверки и вынесение положительного аудиторского заключения.

В ходе проведённых оперативно-следственных мероприятий инспектор был задержан с поличным при получении 200 тысяч сомов. Решением суда подозреваемый водворён в СИЗО №1 на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/445031
Теги:
ГКНБ, Счетная палата, задержание, Чуйская область, взятка
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