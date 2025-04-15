За вымогательство взятки задержан инспектор Счетной палаты

По факту вымогательства денежных средств задержан государственный инспектор Счетной палаты КР А.Э.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный осуществлял аудиторскую проверку расходования денежных средств, выделенных из республиканского бюджета субъектам образования (средние общеобразовательные школы) Ысык-Атинского района Чуйской области.

При этом А.Э.А. в целях извлечения материальной выгоды вымогал у работников образования Ысык-Атинского района денежные средства в размере 200 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений в ходе проверки и вынесение положительного аудиторского заключения.

В ходе проведённых оперативно-следственных мероприятий инспектор был задержан с поличным при получении 200 тысяч сомов. Решением суда подозреваемый водворён в СИЗО №1 на два месяца.