"Tonk Asia" представила в Бишкеке умные системы Akubela и Akuvox

Дом, который охраняет себя сам, реагирует на ваше прибытие и выполняет голосовые команды - такие возможности представила компания "Tonk Asia" на выставке KyrgyzBuild в Бишкеке. Пресейл-инженер компании Улукбек Мадраимов рассказал, что представленные на выставке системы Akubela и Akuvox позволяют вывести уровень комфорта и безопасности в доме на качественно новый уровень. По его словам, речь идёт не просто об "умном доме", а о полноценной экосистеме, которая объединяет системы видеонаблюдения, контроля доступа, управления освещением, климатом и мультимедиа.

Что такое система "Умный дом" Akubela?

Система Akubela - это инновационное решение для создания умного дома, которое позволяет интегрировать и управлять всеми ключевыми функциями жилья через единую панель управления. Эта панель действует как "мозг" вашего дома, который соединяется с различными устройствами, такими как освещение, отопление, кондиционеры и системы теплых полов. Одной из ключевых особенностей является возможность управления домом с помощью голосовых команд, интегрированных через популярные голосовые помощники, такие как "Алиса" и "Сири". С помощью специального мобильного приложения и панели управления вы можете следить за состоянием дома в любой момент, а также заранее настраивать его функционал.

Как работает IP-домофония Akuvox?

Akuvox - это интеллектуальная система IP-домофонии, которая значительно улучшает безопасность и управление доступом в ваш дом или офис. Она включает функции фейсконтроля для распознавания лиц, что предотвращает несанкционированный доступ, а также систему учёта рабочего времени для бизнеса. Встроенные датчики и камеры могут быть подключены к сети и позволяют следить за ситуацией в доме или офисе в реальном времени. В совокупности с системой Akubela, Akuvox создаёт комплексное решение для обеспечения безопасности, контроля доступа и максимального удобства. Вы можете контролировать все аспекты вашего дома или рабочего пространства через мобильное приложение или панель управления.

Какие преимущества данная система дает для строителей и дизайнеров?

Система Akubela предлагает строителям и дизайнерам удобное и функциональное решение, которое можно интегрировать в любой интерьер. Одним из главных преимуществ является её элегантность и компактность. Панель управления Akubela не нарушает дизайнерские решения, так как имеет стильный и современный вид, подходящий для разных стилей интерьера, от классики до минимализма. Кроме того, для строителей система предлагает гибкость в установке: можно выбрать между проводной и беспроводной версиями датчиков, что даёт больше свободы при проектировании и строительстве.

Где можно использовать эти системы?

Системы Akubela и Akuvox идеально подходят для множества типов объектов: многоквартирных домов, частных коттеджей, офисов и даже для более мелких помещений, таких как квартиры или студии. Важно, что систему можно легко интегрировать в любое пространство - как на стадии строительства, так и в уже готовые здания. Например, если у вас есть дача или коттедж на Иссык-Куле, вы можете установить систему и контролировать безопасность своего дома через мобильное приложение, даже находясь в другой стране. Возможность включать и выключать систему охраны, отопление или освещение, делает эти решения удобными и для тех, кто часто путешествует или находится вдали от дома.

Какие функциональные возможности доступны пользователям?

В системе Akubela можно настроить различные сценарии для комфортного управления домом. Например, вы можете задать голосовую команду через Алису или Сири, чтобы включить освещение, отопление, или отключить все устройства перед уходом. Также система позволяет настроить датчики для определения движения, дыма или уровня воды, чтобы обеспечить безопасность. Когда вы уходите в путешествие, можно активировать систему охраны через мобильное приложение, а в случае тревоги система немедленно отправит вам уведомление на телефон. Эти технологии делают дом не только умным, но и безопасным, обеспечивая полный контроль над происходящим.

Сколько стоит минимальный комплект?

Стоимость минимального пакета для установки системы Akubela в однокомнатной квартире начинается от 1000 долларов. В этот пакет входит панель управления, беспроводные датчики для контроля различных параметров (температура, движение, дым и т.д.), а также умный замок, который позволяет контролировать доступ в квартиру. Это решение подходит для владельцев небольших квартир и офисов, которые хотят повысить уровень комфорта и безопасности без необходимости вкладываться в дорогие и сложные системы.

Что планирует компания в будущем?

Компания TonkAsia постоянно работает над расширением и обновлением своей линейки продуктов. Каждые полгода компания выпускает новые решения, которые улучшат и усовершенствуют функциональность существующих продуктов. В будущем будут представлены новые версии устройств, которые ещё более эффективно будут интегрироваться с различными умными технологиями и голосовыми помощниками. Это позволит пользователям получить ещё больше возможностей для комфортного и безопасного управления своим домом. Все новинки будут доступны для ознакомления на официальном сайте компании, где можно узнать о последних тенденциях и достижениях в области умных технологий для дома.