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Инжиниринговый хедлайнер из России зашёл в Кыргызстан с громкой заявкой

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- Назгуль Абдыразакова
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В день открытия международной строительной выставки KyrgyzBuild-2025 в Бишкеке состоялось торжественное подписание концессионного договора между совместным кыргызско-российским предприятием "Ирбис-Курулуш" и инжиниринговой корпорацией "ИРБИС".

С приветственным словом на церемонии выступил президент корпорации, кандидат технических наук Геннадий Киркин.

В своём выступлении он рассказал об истории становления компании, которая была основана 32 года назад как российско-кыргызское предприятие, а сегодня входит в число ведущих инжиниринговых структур России.

"Ровно 32 года назад в Санкт-Петербурге было создано совместное российско-кыргызское предприятие "ИРБИС". За это время компания прошла путь трансформации в одну из ведущих инжиниринговых корпораций России, обеспечивающую реализацию строительных проектов различного масштаба, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. За эти годы мы накопили значительный объём экспертизы, технологических решений, управленческих стандартов и международного опыта.

Мы приняли решение вернуть наш опыт и знания в республику, из которой когда-то происходили учредители нашей компании. В этом году в структуре корпорации, включающей семь предприятий, мы создали восьмое - "Ирбис-курулуш". Его генеральным директором станет Тамерлан Каныбекович Тюлегенов. Новая компания будет работать под брендом корпорации "ИРБИС". Мы передадим все наработанные технологии, процессы, стандарты и обеспечим полное организационно-процедурное сопровождение. Сотрудничество откроет доступ кыргызстанским инвесторам к передовому российскому опыту в области проектирования, управления и реализации строительных проектов.

Уверен, это станет драйвером, как для строительной отрасли Кыргызстана, так и для российских компаний, заинтересованных в расширении своего присутствия в Центральной Азии. Тем более что законодательство Российской Федерации создаёт благоприятные условия для деятельности таких инжиниринговых корпораций, как наша", - резюмировал Геннадий Киркин.

Сразу после подписания договора корреспондент vb.kg пообщалась с президентом корпорации и задала ему несколько вопросов.

Геннадий Владимирович, расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании. Кто вы, откуда, и какие услуги предоставляет ваша корпорация?

Наша компания - это не просто организация, а целая группа предприятий. Инжиниринговая корпорация "ИРБИС" представляет собой холдинговую структуру, которая обеспечивает реализацию строительных проектов "под ключ".

В структуре корпорации есть все необходимые ресурсы и инструменты, чтобы сопровождать проект на всех этапах - от идеи до ввода в эксплуатацию. Это включает выбор и оценку земельного участка, проведение инженерно-изыскательских работ, проектирование, строительство, контроль, организационное сопровождение и, наконец, ввод объекта в эксплуатацию.

Сегодня мы работаем как на всей территории Российской Федерации, так и за её пределами. Когда я говорю, что наши проекты реализуются от Камчатки до Калининграда, от Таймыра до Кавказа - это не образное выражение, а реальные географические границы нашей деятельности.

Интересен и исторический момент: 32 года назад, в 1993 году, мы начинали как совместное российско-кыргызское предприятие. И за эти годы выросли в одну из ведущих инжиниринговых корпораций России. Лично я родом из Кыргызстана, поэтому всегда с интересом следил за развитием страны. И сейчас, когда мы видим бурный рост, активные инвестиционные и созидательные процессы в республике, приняли решение открыть здесь дочернее предприятие.

Сегодня в рамках выставки KyrgyzBuild-2025 мы подписали концессионный договор с "Ирбис-курулуш". Это позволит нашему предприятию не только использовать товарный знак и бренд корпорации, но и перенять все наши компетенции, стандарты и технологии. Мы обеспечим полную организационную и профессиональную поддержку с головного офиса.

Мы видим нашими клиентами как местные компании, которые заинтересованы в современных технологиях и решениях, так и российских инвесторов. Особенно важно отметить, что в российском законодательстве есть чёткое понятие "технического заказчика" - компании, которая организует весь строительный процесс. В Кыргызстане пока нет сильного игрока с таким профилем, поэтому наша работа здесь станет привычной и понятной для российских компаний, выходящих на местный рынок.

За 32 года мы заработали высокую репутацию, накопили значительный опыт и экспертизу. Особенно в таких направлениях, как:

туризм - строительство гостиниц, термальных курортов, спа-центров. Мы видим огромный потенциал в туристической отрасли Кыргызстана, который пока недостаточно реализован;

промышленность - проектирование и строительство промышленных объектов, которые сегодня активно вводятся в эксплуатацию в республике;

жилищное строительство - хотя это не наш основной фокус, мы сотрудничаем с крупнейшими игроками, например, с компанией Setl Group - лидером жилищного строительства в Санкт-Петербурге.

Но именно туризм и промышленность, на наш взгляд, будут наиболее востребованными направлениями в Кыргызстане. И мы готовы внести свой вклад в развитие этих отраслей, используя весь наш накопленный потенциал.

Какие крупные проекты были реализованы вашей корпорацией?

За 32 года работы мы в разном качестве приняли участие более чем в 600 проектах. Некоторые из них хорошо известны широкой публике. Например:

Лахта Центр (Газпром) в Санкт-Петербурге - мы не строили башню, но выступали техническим заказчиком и управляющей компанией при строительстве прибрежной зоны, общественных пространств и благоустройства территории;

Отель Four Seasons в историческом здании в Санкт-Петербурге - один из самых престижных гостиничных объектов Северо-Запада;

Морской порт "Усть-Луга" - участвовали в строительстве и развитии порта, откуда начинается "Северный поток";

Курортный комплекс в Воронежской области - в настоящее время ведётся строительство;

Промышленный объект в Титановой долине (Свердловская область) - это один из ключевых индустриальных проектов региона;

Ряд объектов на Сахалине, включая инфраструктуру и промышленные площадки.

Список проектов можно продолжать - у нас богатый опыт в сфере гостиничного, промышленного и инфраструктурного строительства.

Почему вы решили выйти на рынок Кыргызстана? Какие перспективы вы видите?

Мы видим, что темпы развития Кыргызстана впечатляют, и этот импульс устойчивый. Такая динамика напоминает нам этапы роста в России в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда мы тоже активно развивались как компания.

Рост экономики означает увеличение числа проектов, повышение их сложности, и, как следствие, растущую потребность в профессионализме и квалифицированном строительном инжиниринге. Роль инжиниринговых компаний в этот момент трудно переоценить - они становятся системообразующими.

Мы уверены, что со временем и в Кыргызстане будет востребован российский опыт, особенно в части организации строительного процесса, внедрения института технического заказчика и прозрачных инженерных стандартов.

Более того, мы готовы не просто работать на рынке, но и делиться опытом. Мы являемся учредителями и активными участниками Национального объединения технических заказчиков Российской Федерации, а я лично возглавляю экспертный совет этого объединения. Мы всегда открыты к сотрудничеству - как на уровне бизнеса, так и с профессиональным сообществом и государственными структурами.

Если будет интерес со стороны кыргызстанских коллег - мы готовы оказывать экспертную и методологическую поддержку в развитии строительного инжиниринга.

Расскажите о договоре концессии, который вы сегодня подписали. Какие возможности и для кого он открывает?

Подписанный сегодня договор это договор коммерческой концессии. В обиходе такую форму часто называют франшизой, но в нашем случае модель значительно шире и глубже. Мы представляем собой группу компаний, работающих под единым брендом, с едиными стандартами, технологиями и организационной моделью. Именно эту модель мы и переносим в Кыргызстан.

В рамках договора мы:

Учредили компанию, которая будет работать на территории Кыргызстана, соблюдая нормы как российской, так и кыргызской юрисдикции;

Передаём право использования нашего товарного знака, а вместе с ним - формализованные стандарты работы;

Осуществляем обучение персонала через наш корпоративный учебный центр Академию ИРБИС - мы будем готовить специалистов для работы в Кыргызстане по нашим технологиям;

Обеспечиваем организационную и методическую поддержку через главный офис корпорации;

При необходимости направим в Кыргызстан специалистов с уникальными компетенциями, которые, возможно, пока отсутствуют на местном рынке.

Таким образом, договор открывает возможности для развития профессионального строительного инжиниринга в стране, внедрения современных стандартов и повышения квалификации специалистов. Мы рассматриваем "Ирбис-курулуш" в Кыргызстане как полноценную часть нашей корпорации, с таким же уровнем качества, подходов и ответственности.

Какие строите планы для выхода на инвестиционно-строительный рынок Кыргызстана?

Мы видим в Кыргызстане определённые перспективные ниши, которые могут быть востребованы в ближайшее время.

Кроме того, мы привезли подписанный на "Ирбис-курулуш" договор с правообладателем технологии Rosstro-Velox - это технология несъёмной опалубки. Она представляет особый интерес для возведения малоэтажных и среднеэтажных объектов, особенно в условиях горной местности, характерной для Кыргызстана.

Преимущества этой технологии:

Простота и скорость возведения;

Высокое качество готовых конструкций;

Не требует тяжёлой крановой техники, что особенно важно для труднодоступных районов;

Использует мелкощитовую систему, которую легко собирать на месте;

Возможно применение местных строительных материалов, что удешевляет процесс и способствует развитию локальной экономики.


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URL: https://www.vb.kg/445039
Теги:
Россия, строительство, сотрудничество, Кыргызстан, экономика
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