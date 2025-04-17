В Ташкенте завершилась международная конференция по водной дипломатии, собравшая представителей более 10 стран, включая все государства бассейнов Амударьи и Сырдарьи.
Афганистан возвращается в водный диалог
Главным событием стало участие делегации Афганистана - впервые за долгие годы страна присоединилась к региональному диалогу о водных ресурсах.
Несар Мохаммад Нуман, представитель Министерства энергетики и водного хозяйства Афганистана, заявил:
"После восстановления стабильности мы готовы к равноправному сотрудничеству с соседями. Вода - это не вопрос политики, а основа жизни и развития".
Этот шаг может стать поворотным моментом в водном сотрудничестве региона, особенно с учетом того, что Афганистан - важное звено в экосистеме Амударьи.
Центральная Азия - новый хаб водной дипломатии
Акрамжон Неъматов, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана, отметил, что регион становится площадкой для глобальных обсуждений водно-климатических вопросов. Уже в 2025–2028 годах здесь пройдут пять крупных форумов под эгидой ООН.
Технологии против дефицита: что уже делается
▪️В бассейне реки Зарафшан установлены 50 метеостанций и автоматизированы 30 скважин для мониторинга подземных вод.
▪️Казахстан предупредил о снижении запасов в Токтогульском водохранилище на 1,5 млрд кубометров и предложил ускорить цифровизацию водораспределения.
▪️Узбекистан делает ставку на поиск компромиссов, что уже улучшило динамику регионального сотрудничества.
Главный вывод: без доверия не будет воды
Искандар Абдуллаев, исполнительный директор РЭЦЦА, подчеркнул:
"Вода не знает границ. Лишь совместные усилия стран региона помогут избежать кризиса".
Конференция показала, что водная дипломатия становится ключевым инструментом устойчивого развития Центральной Азии. Следующий шаг - превращение диалога в конкретные проекты.
Источник: asia-today.news