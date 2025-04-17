В Ташкенте завершилась международная конференция по водной дипломатии, собравшая представителей более 10 стран, включая все государства бассейнов Амударьи и Сырдарьи.

Афганистан возвращается в водный диалог

Главным событием стало участие делегации Афганистана - впервые за долгие годы страна присоединилась к региональному диалогу о водных ресурсах.

Несар Мохаммад Нуман, представитель Министерства энергетики и водного хозяйства Афганистана, заявил:

"После восстановления стабильности мы готовы к равноправному сотрудничеству с соседями. Вода - это не вопрос политики, а основа жизни и развития".

Этот шаг может стать поворотным моментом в водном сотрудничестве региона, особенно с учетом того, что Афганистан - важное звено в экосистеме Амударьи.

Центральная Азия - новый хаб водной дипломатии

Акрамжон Неъматов, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана, отметил, что регион становится площадкой для глобальных обсуждений водно-климатических вопросов. Уже в 2025–2028 годах здесь пройдут пять крупных форумов под эгидой ООН.

Технологии против дефицита: что уже делается

▪️В бассейне реки Зарафшан установлены 50 метеостанций и автоматизированы 30 скважин для мониторинга подземных вод.

▪️Казахстан предупредил о снижении запасов в Токтогульском водохранилище на 1,5 млрд кубометров и предложил ускорить цифровизацию водораспределения.

▪️Узбекистан делает ставку на поиск компромиссов, что уже улучшило динамику регионального сотрудничества.

Главный вывод: без доверия не будет воды

Искандар Абдуллаев, исполнительный директор РЭЦЦА, подчеркнул:

"Вода не знает границ. Лишь совместные усилия стран региона помогут избежать кризиса".

Конференция показала, что водная дипломатия становится ключевым инструментом устойчивого развития Центральной Азии. Следующий шаг - превращение диалога в конкретные проекты.

Источник: asia-today.news