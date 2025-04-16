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Нетворкинг в КР: как наставничество помогает укрепить и расширить бизнес

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошла встреча-нетворкинг "Наставничество: ключ к росту бизнеса" с участием представителей крупных бизнес-ассоциаций, успешных предпринимателей, а также участников менторских программ Европейского банка реконструкции и развития "Женщины в бизнесе" и "МикроМентор". Мероприятие стало важным шагом к пониманию особой роли наставничества в устойчивом развитии бизнеса, расширении деловых связей и получении доступа к новым возможностям финансирования и роста.

Основная часть программы включала презентацию инструментов ЕБРР для поддержки бизнеса через финансирование и ноу-хау, консультации и диагностику бизнеса по вопросам стратегии развития, цифровизации и маркетингу, а также выступления опытных предпринимателей в формате TEDx.

С приветственным словом выступил управляющий директор отдела коммуникаций ЕБРР Ричард Портер. Он напомнил, что программа наставничества ЕБРР "Женщины в бизнесе" работает в Кыргызстане с 2020 года. За этот период было оказано содействие в развитии предпринимательства и деловой активности. Женщины-предприниматели получают доступ к финансированию, ноу-хау и консультациям благодаря финансовой инициативе для женщин-предпринимателей We-Fi и Правительству Швейцарии.

"Менторская программа "Женщины в бизнесе" пользуется большим спросом в Кыргызстане. За последние четыре года мы получили более 1000 заявок на участие, а также выпустили более 100 пар менторов и подопечных. Участники программы достигли впечатляющих результатов: 52% вышли на новые рынки, 72% расширили ассортимент продукции и 79% увеличили продажи", - поделился цифрами Ричард Портер.

Он добавил, что программа поддержки женщин-предпринимателей не ограничивается только менторингом. Банк предоставляет гранты до $10 000 на бизнес-консультации для решения различных задач и совершенствования бизнес-процессов, проводит тренинги по финансовому менеджменту, цифровым продажам и лидерству.

На мероприятии также была презентована международная бесплатная онлайн-платформа "МикроМентор", где можно найти поддержку и получить советы от опытных менторов. Сегодня в программе участвуют 179 стран и более 400 тысяч предпринимателей из разных секторов бизнеса.

"МикроМентор" дает возможность бизнесу расти, подключая к консультациям опытных наставников не только из Центральной Азии, но и со всего мира. Цифровая платформа позволяет самому выбрать подходящего наставника и бессрочно взаимодействовать с ним в любое время на удобном для общения языке, участвовать в онлайн-вебинарах, вести переписку и встречаться для обсуждения вопросов бизнеса", - пояснила консультант проекта "МикроМентор" Махабат Жакеева.

Неформальная часть мероприятия включала модный показ от участниц программы наставничества "Женщины в бизнесе", работающих в сфере легкой промышленности, а также выставку образовательных услуг, цифровых платформ и отечественной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/445043
Теги:
бизнес, Бишкек, женщины
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