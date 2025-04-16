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В Бишкеке представили выставку о путешествии Дьердя Алмаши в КР в 1906 году

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- Назгуль Абдыразакова
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В Национальном историческом музее Кыргызстана состоялось торжественное открытие выставки "Путешествие Дьердя Алмаши в Кыргызстан в 1906 году", посвящённой венгерскому путешественнику, этнографу и востоковеду, чьи экспедиции сыграли важную роль в изучении культуры и быта народов Центральной Азии.

В церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги, представители дипломатического корпуса, историки, учёные, общественные деятели и политики.

Экспозиция состоит из редких архивных фотографий, сделанных во время поездки Алмаши в Кыргызстан в начале XX века. Снимки отражают повседневную жизнь кочевников, природные пейзажи и архитектуру той эпохи.

В беседе с корреспондентом издания VB.KG посол Венгрии Шандор Дороги подчеркнул историческую значимость выставки.

"Благодаря этой экспозиции мы можем представить кыргызстанской публике редкие материалы, отражающие путешествия Дьёрдя Алмаши в Кыргызстан - впервые он побывал здесь в 1900 году, а затем снова в 1906-м. Его интерес к кыргызскому народу, культуре, обычаям и природе был искренним и глубоким. Эти поездки стали важной вехой в развитии востоковедения в Венгрии", - заявил посол.


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URL: https://www.vb.kg/445044
Теги:
выставка, фотография, Венгрия, Бишкек, Кыргызстан, исторический музей
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