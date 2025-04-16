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Томми Фьюри возвращается на ринг спустя два года

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- Самуэль Деди Ирие
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Британский боксёр первого тяжёлого веса Томми Фьюри (10–0, 4 КО) официально объявил о своём возвращении на ринг. Его бой состоится 9 мая в Будапеште и станет главным событием вечера под символичным названием "Возвращение".

Фьюри, которому сейчас 25 лет, в последний раз выходил на ринг в октябре 2023 года, когда одержал спорную победу по очкам над популярным блогером и бойцом KSI. После этого он выпал из активного спорта - лечился от травм и, по его словам, вёл самую тяжёлую битву - внутреннюю.

- Два года вне ринга. Одна операция. Самая тяжёлая битва - это ментальная борьба вдали от бокса. Но я вернулся сильнее, острее и более голодным, чем когда-либо, - написал Фьюри в соцсетях.

Первоначально его возвращение планировалось на январь - против Даррена Тилла, экс-бойца UFC. Однако бой был отменён: промоутеры опасались, что Тилл попытается использовать запрещённые приёмы из ММА.

Майский бой станет не только возобновлением карьеры Томми, но и дебютом нового промоушена Fury TNT Promotions, основанного им и его братом Романом Фьюри, который также выступит на этом вечере.

Имя соперника Томми пока держится в секрете. Однако уже известно, что предложение о реванше с Джейком Полом за $3 млн Фьюри отклонил - он уверен, что после победы в их первой встрече заслуживает большего.

- Это шоу. Погнали! - пообещал боксёр своим поклонникам.


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URL: https://www.vb.kg/445051
Теги:
бокс, Великобритания
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