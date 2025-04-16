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По факту вымогательство взятки задержан заведующий отделом Тюпского райсуда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР задержан заведующий отделом Тюпского районного суда А.Э.А., принудивший гражданина К.Б. передать ему денежные средства в размере 85 000 сомов за положительное решение вопроса об изменении приговора суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанный вымогал денежные средства несмотря на то, что данный приговор был уже пересмотрен в кассационном порядке Верховным судом КР и оставлен в силе без изменения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.343 УК КР. 11 апреля 2025 года при возврате ранее полученной взятки с поличным задержан А.Э.А., который согласно санкции суда водворен в СИЗО №23 города Каракол.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/445059
Теги:
задержание, Каракол, суд
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