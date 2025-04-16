В Госдуме России предложили ввести омбудсмена по защите прав мигрантов

Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, заявил о необходимости внедрения системной защиты прав иностранных граждан, находящихся в России. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он выступил с предложением о создании отдельного омбудсмена по делам мигрантов - в дополнение к существующему уполномоченному по правам человека.

По мнению депутата, в сложной демографической и экономической ситуации Россия остаётся зависимой от трудовой миграции, однако это не должно означать произвола или ущемления прав людей. Он предупредил о риске разрастания ксенофобии и призвал власти к взвешенной политике, чтобы избежать раскола в обществе и не подрывать отношения с партнёрскими странами Центральной Азии.

"Необходимо создать омбудсмена по правам мигрантов и иностранных граждан. Так как нынешняя система допускает коррупцию и произвол, а сами мигранты стали "дойной коровой". Мы не можем развивать евразийскую интеграцию, а дома при этом заниматься ксенофобией".

Он также признал, что антимигрантская волна в РФ используется отдельными политиками для личного пиара, и предостерёг от разжигания межнационального напряжения.