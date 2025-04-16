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"Отдельные ситуации не должны портить отношения между народами КР и РФ"

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- ВБ
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Я очень надеюсь, что инцидент с задержанием в Москве граждан Кыргызстана будет разрешен в правовом поле и не нанесет урона крепкой дружбе наших стран. Об этом на своей странице в соцсетях написала депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

По ее словам, АНО "Евразия" и Кыргызская Республика активно сотрудничают.

"Мы ценим, что именно Кыргызстан первым присоединился к нашей флагманской программе "Территория традиционных ценностей": совместно мы реализуем масштабные образовательные и патриотические проекты, направленные на воспитание молодежи, помощь школам, сохранение исторической правды. Уверена, впереди нас ждет много свершений и открытий, и отдельные ситуации ни в коем случае не должны портить отношения между российским и кыргызским народами", - подчеркнула Аршинова.

Напомним, что в московской бане "Бодрость" 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана. Из 24 задержанных освобождены 22 человека. Двое граждан находятся в изоляторе временного содержания и будут депортированы. МИД КР выдвинул в адрес РФ ноту протеста из-за произошедшего инцидента и злоупотребления московскими "силовиками".


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URL: https://www.vb.kg/445071
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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