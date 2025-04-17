"Каждый третий белорус погиб". Посол Беларуси - о важности памяти

- День Победы - один из самых уважаемых праздников в Беларуси. Для нас 9 Мая - незыблемая, священная дата. История белорусского народа насчитывает более тысячи лет, но она вполне могла оборваться в 40-х годах прошлого века, если бы не мужество и стойкость всего Советского Союза, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызстане Сергей Молунов на Дне Памяти "Пока мы едины - мы непобедимы", прошедшем в КНУ им. Ж. Баласагына.

По его словам, согласно нацистскому плану "Ост", 25% белорусов планировали онемечить, а остальные 75% - просто уничтожить.

- Это была не просто война. Это была борьба за выживание нашего этноса. За право существовать на земле, - подчеркнул дипломат.

До начала войны в Беларуси проживало более 9 миллионов человек. Более 1,3 миллиона сражались на фронтах, около 380 тысяч вступили в партизанские отряды, ещё 70 тысяч действовали в подполье. К 1943 году почти 60% территории республики находилось под контролем партизан, где вновь была установлена Советская власть. Не случайно Беларусь называют партизанской республикой.

- Наш народ вёл настоящую тотальную народную войну. Были уничтожены более полумиллиона оккупантов, пущены под откос 1160 эшелонов, разгромлены почти тысяча гарнизонов, - рассказал Молунов.

После освобождения страны 180 тысяч партизан влились в ряды Красной Армии. Вклад Беларуси в Победу оценён на международном уровне - республика вошла в число основателей ООН. Но путь к этой Победе был страшно дорогим: каждый третий житель Беларуси погиб.

- Мы потеряли три миллиона человек. Минск был стёрт с лица земли - уцелели лишь три здания. Республика откатилась по уровню развития в 1913 год. Это были годы боли, - добавил посол.

Он напомнил и о страшных страницах истории Беларуси во время ВОВ.

- В Беларуси действовало более 200 лагерей смерти. В 14 из них - содержались дети. Все знают про лагерь "Красный бор", где у детей выкачивали кровь для лечения солдат Вермахта. Они умирали, не дожив до рассвета. Это нельзя забыть. Если бы не война, сегодня в Беларуси жило бы 17 миллионов человек. Сейчас - чуть больше 9. Такова цена Победы, - отметил Молунов.

Он также обратил внимание на опасные тенденции в современном мире.

- Сегодня мы наблюдаем, как переписывается история. Как героизм советского солдата заменяется выдуманными нарративами. Как нацизм поднимает голову. И самое трагичное, что Украина, которая также страдала от фашизма, стала форпостом идеологии ненависти - русофобии, антисемитизма, предательства своей собственной памяти, - добавил Молунов.

Посол завершил своё выступление словами писателя-антифашиста Юлиуса Фучика, казнённого в 1943 году.

- Люди, будьте бдительны. Берегите правду. Храните память. Только так мы сможем не допустить повторения прошлого, - процитировал он писателя.

Организатором мероприятия выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР. Главная цель проекта - напомнить молодёжи Кыргызстана о событиях Великой Отечественной войны и о вкладе, который внёс наш народ в Великую Победу.