"Вы носители гена победителей". Посол России - о великом наследии Победы

Ровно через месяц страны бывшего Советского Союза будут чествовать юбилей Великой Победы - праздник, священный для миллионов. И именно потому, что эта дата объединяет, она всё чаще становится мишенью для атак, особенно со стороны тех, кто хотел бы переписать историю. Об этом на Дне Памяти "Пока мы едины - мы непобедимы" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакулов. Мероприятие прошло в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына в рамках проекта "Уроки Памяти".

- Мы живём благодаря тому, что сделали наши деды и прадеды. Существуем мы, существуют наши государства, - подчеркнул посол. - А значит, мы обязаны хранить память. Потому что именно по этой памяти бьют сегодня сильнее всего.

Он процитировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова: "Эта работа как никогда актуальна сегодня, когда на Западе множатся факты переписывания истории, принижается роль СССР в разгроме фашизма, оправдываются преступления нацистов. Всё это подрывает саму основу послевоенного миропорядка, установленного в Ялте и Потсдаме".

По словам Сергея Вакулова, сегодня речь идёт не просто о попытке принизить вклад Советского народа.

- Это атака на мировую архитектуру безопасности. Попытка разрушить фундамент, на котором был построен послевоенный мир. И всё началось не вчера. Вспомните 90-е годы. Тогда, как сказал президент России Владимир Путин, произошла геополитическая катастрофа - Советский Союз перестал существовать. И в этот момент началась мощная атака на саму идею Победы, на её символику. Считали, что если стереть историческую память, то с картой исчезнет и дух великого государства. Не вышло, - отметил он.

Вакулов напомнил, что народ сам нашёл способ отстоять эту память - в том числе через движение "Бессмертный полк".

- Сотни тысяч людей по всему миру выходят с портретами своих героических предков. Добровольно. По зову сердца. Этим мы поставили крест на планах тех, кто хотел разрушить нашу идентичность, - сказал он.

Посол напомнил молодёжи, что на каждого солдата на фронте приходилось до двадцати тружеников тыла.

- Сегодня ветеранов боевых действий остались единицы. Но живы те, кто после войны поднимал разрушенную страну, кто создавал космос, восстанавливал заводы и строил города. Это ваши бабушки и дедушки. Пожалуйста, соберите их воспоминания. Запишите, сохраните. Это ваша история, - добавил он.

Он рассказал, что сегодня в России и Кыргызстане реализуются цифровые проекты по увековечиванию памяти.

- Есть сайт МГИМО, где собираются семейные истории о войне. Есть сайт Посольства РФ в КР, куда можно добавить биографии кыргызстанцев - участников Великой Отечественной войны. Там уже создана поимённая база. Достаточно отсканировать QR-код - и вы сами можете стать частью этого важного дела. Вы не просто внуки и правнуки Победителей. Вы - носители гена Победы, - подчеркнул посол. - Сегодня на ваших плечах - история, созданная великими делами. И ваша задача - передать эту правду дальше, чтобы её не смогли стереть. Осознайте свою миссию. Храните память. Донесите её до потомков.

Организатором мероприятия выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР. Главная цель проекта - напомнить молодёжи Кыргызстана о событиях Великой Отечественной войны и о вкладе, который внёс наш народ в Великую Победу.