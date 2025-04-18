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Посол Пакистана: Мы особенно рады презентовать выставку Truck art в Бишкеке

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- Нина Ничипорова
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В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка пакистанского искусства Truck art (дословно переводится как "искусство на колесах"), которое превращает обычные грузовые автомобили в ослепительно яркие шедевры. Это не просто украшение – это глубокое выражение идентичности, которое отражает душу народной культуры Пакистана.

Выставка организована посольством Пакистана в Бишкеке с участием художников компании Sarkar Truck Art.

- Я рад приветствовать вас на открытии выставки, посвященной уникальному искусству Пакистана Truck art - движущемуся полотну, которое отражает душу, дух и креативность нашего народа. Искусство грузовиков в Пакистане - это больше, чем просто художественная форма. Оно представляет собой живую традицию по всему Пакистану на колесах, несущую красочную поэзию, патриотизм, фольклор и мечты.

Это уникальное культурное выражение, символизирующее стойкость, историю и национальную идентичность, написанное смелыми мазками и яркими цветами. Мы особенно рады презентовать эту выставку в Бишкеке, в городе с собственным богатым наследием и художественной душой. Пакистан и Кыргызстан сближают глубокие исторические связи, уходящие корнями в исторический Шелковый путь, который связал наши земли через торговлю, культуру и взаимодействие народов. Это мероприятие является продолжением этого процесса. На этот раз это путешествие не караванов, а творчества и цвета.

Я приглашаю вас пройтись по галерее с чувством любопытства, радости и с тем же вдохновением, с которым художники создавали эти работы. Пусть это будет праздником не только пакистанской культуры, но и универсального языка искусства, который сближает нас всех, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Кыргызстане Хасан Али Зайгам.

Для большинства кыргызстанцев – это действительно необычная выставка, многие посетители впервые познакомились с уникальным пакистанским искусством грузовиков, которое превращает обычные автомобили в мобильные шедевры. Эти транспортные средства украшены смелыми, привлекающими внимание цветами, сложными многоцветными и геометрическими узорами и иллюстрациями, которые часто включают портреты известных личностей, религиозные и духовные символы, а также таких животных и птиц, как павлины и тигры.

Как рассказали сами художники компании Sarkar Truck Art, искусство грузовиков является мощным выражением идентичности и гордости среди водителей, которые проводят долгое время в дороге и считают свои грузовики вторым домом. Они часто к рисункам добавляют стихи, юмористические лозунги, известные цитаты, отражающие их убеждения, мечты и комментарии.

Truck art также поддерживает целые ремесленные сообщества, особенно в таких городах, как Равалпинди, Пешавар и Карачи, где художники и мастера передают это традиционное искусство из поколения в поколение. На международном уровне пакистанское искусство грузовиков получило признание как уникальный и красочный символ культурного богатства страны и вдохновляет мировую моду, дизайн и искусство.

Как было отмечено в выступлениях, Sarkar Truck Art - это всемирно признанная художественная компания, представляющая яркое культурное наследие Пакистана. Основанная и возглавляемая Тариком Ханом, компания находится на передовой продвижения богатой традиции пакистанского искусства грузовиков в течение последних 16 лет. Выступая в качестве культурного посла, Тарик Хан неустанно трудился, чтобы продемонстрировать мягкий образ Пакистана через уникальную и красочную среду искусства грузовиков. Под его руководством Sarkar Truck Art приняла участие в многочисленных выставках и культурных мероприятиях по всему миру, в том числе в Австралии, США, Германии, Польше, Болгарии, Малайзии, Таиланде, Беларуси, Кувейте, Дубае и многих других странах.

По словам художников, к ним в мастерскую часто приезжают туристы из разных стран, и никто из них не остается равнодушным к их творчеству. В Бишкек они привезли чуть больше двадцати картин, вообще же произведений искусства в мастерской более 150. И это, конечно, не предел: они продолжают творить.

- Культура, вот такие мероприятия – это мягкая дипломатия, - сказал vb.kg советник -посланник посольства Монголии в Кыргызстане Эрдэнэбат Гэндэндарам. – Культура не имеет границ. Она позволяет народам лучше понять друг друга, сближает их.

- Такие выставки – значимые события в культурной жизни каждого государства. Народ Кыргызстана всегда проявлял интерес к изобразительному искусству, живописи, музыке, другим видам искусства народов разных стран. У нас состоялась беседа с господином послом. Он озвучил идею проводить Дни культуры Кыргызстана в Пакистане и Пакистана в нашей республике. Такая культурная инициатива, безусловно, позволит сократить расстояние, стать народам ближе друг другу. Экономика превыше всего. Но вместе с тем и продвижение культуры, исторических ценностей двух стран очень важно для развития взаимоотношений между ними, - отметил в интервью vb.kg заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Тимурлан Ажымалиев.

- Пакистан - многокультурная страна, и искусство Truck art - одна из форм выражения этого разнообразия. Таким образом в Пакистане разукрашены не только грузовики, будучи в этой стране, я видел и автобусы, фургоны, личные автомобили. Идея наносить замысловатые узоры - каллиграфическую роспись, пейзажи, изображения животных - на транспорт появилась в Пакистане очень давно. За этим, на мой взгляд, скрывается желание показать культуру народа как можно большему количеству людей. Теперь и мы, кыргызстанцы, еще больше узнали об этой стране, - поделился своими впечатлениями от выставки предприниматель Эркин Осмоналиев.


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URL: https://www.vb.kg/445086
Теги:
выставка, музей, Пакистан, культура, посол, Министерство культуры и туризма
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