Бакыт Торобаев поручил завершить весеннюю посевную кампанию в срок

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провёл онлайн-совещание (в формате ВКС) с руководителями структурных подразделений министерства и начальниками районных управлений аграрного развития.

В ходе совещания обсуждены вопросы хода весенне-полевых работ, обеспечения оросительной водой, тарифов на воду и пути решения текущих проблем. Также были даны ряд поручений.

В частности, министр поручил завершить весеннюю посевную кампанию в срок в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. Он также отметил необходимость объединения фермеров в кооперативы и привлечения доноров и инвесторов для освоения неиспользуемых сельхозугодий.

В целях рационального использования оросительной воды рекомендовано внедрение дождевального и капельного орошения. Также поставлена задача качественно провести ремонт гидротехнических сооружений, насосных станций и внутрихозяйственных каналов. Поручено проводить разъяснительную работу с фермерами по тарифам на воду.

Кроме того, соответствующим руководителям даны поручения по обеспечению весенне-полевых работ необходимыми горюче-смазочными материалами, качественными семенами, удобрениями, биологическими и химическими препаратами, а также запчастями к сельхозтехнике. Были приняты соответствующие решения.