Прифронтовые российские "менты" воюют с мигрантами

Идти на фронт и участвовать в реальных боевых действиях они не хотят. Но испытывают острое желание доказать, что они тоже не лыком шиты и по мере сил приближают победу. Доказать – кому? В первую очередь самим себе. Во-вторую – тем, кто когда-нибудь вернётся с реальной войны и жёстко спросит с этих самых ментов. И за "Крокус" спросит, и за отсиживание в тылу… Так что трудовые мигранты, можно сказать, попали под раздачу.

На днях народ Кыргызстана был взбудоражен видеороликом об издевательствах над мигрантами из Центральной Азии в московской бане "Бодрость". На кадрах – рейд московской полиции, во время которого силовики в балаклавах избивают полуголых мужчин, укладывают их лицом вниз, заставляют идти по полу на коленях.

Что это было? По официальным сообщениям российских "официальных лиц" - обычная проверка документов. По осторожным предположениям кыргызских экспертов – очередная провокация, организованная третьими силами с целью столкнуть лбами дружественные народы.

Допустим, провокация (что вполне возможно). Однако провокация провокации рознь. И разве есть у сотрудников правоохранительных органов право поддаваться на провокации? Разве не их задача – провокации пресекать на корню?

Допустим, среди задержанных таким диким образом действительно были нарушители или даже преступники (что не подтверждается). В чём был "прикол" подвергать моральному и физическому унижению и их, и тех, кто ни в чём не провинился? Нарушителей задержали, если надо – заковали в наручники, доставили в отделение и далее. Это всё можно делать вполне цивилизованным путём, не обращаясь с ними как со скотом. А если человек законопослушен и ни в чём не замечен – укладывать его "мордой в пол" и вовсе, как говорят в голливудских фильмах, плохая идея.

Инцидент в бане – не единственный. Количество таких роликов растёт.

В январе прошлого года в Екатеринбурге полиция решила проверить иностранных строителей на предмет нарушения миграционного законодательства. Как это делается в рамках закона? Человеку предлагают предъявить документы (регистрационные, разрешительные и прочие). Документов не оказалось (или оказались не в порядке) – гражданина сопровождают в отделение полиции для дальнейшего разбирательства… Вместо этого строителей (среди которых были и кыргызы) усадили на корточки и заставили на всеобщую потеху передвигаться гуськом. Снимая "действо" на видео. Постскриптум: каких-либо нарушений со стороны работяг проверка не выявила. Как и со стороны, надо полагать, полиции: всё якобы в штатном режиме, ничего "такого".

Уже нынешней весной в Самаре полицейские задержали реальных нарушителей режима. Мигрантов, у которых были проблемы с документами, построили в ряд, заставили положить руки на плечи впереди стоящего и повели "куда следует" под зажигательную песню Дениса Майданова "Я возвращаюсь домой".

Другим гастарбайтерам перед депортацией издёвки ради включили песню "Матушка-земля, белая берёзонька, для меня святая Русь, для других – занозонька"…

Контролировать, чем занимаются и как ведут себя в чужой стране трудовые мигранты, - надо. Надо и документы у них проверять, и в случае необходимости применять к ним меры воздействия. Задерживать, проводить расследование, сажать в тюрьму, депортировать. Но издеваться скопом над всеми людьми без исключений, на том лишь основании, что у них нет российских паспортов, - это уже за гранью.

Или не за гранью? Специалисты уверяют, что по-другому в нынешней воюющей России вряд ли может быть.

Затяжная война приводит, кроме прочего, к изменению психологии участвующего в ней народа. И тогда естественный массовый военный патриотизм начинает перерождаться в нечто совершенно иное. Начинаются поиски врага не только вне, но и внутри своей страны; на этого (найденного или назначенного) внутреннего врага вешаются абсолютно все беды и проблемы; по отношению к этому врагу вводится коллективная ответственность; враг дискриминируется, унижается, уничтожается физически и морально, полностью расчеловечивается.

Если кто-то думает, что репрессии касаются только людей азиатской внешности, то не думайте. Ошибаетесь. В действительности примерно одинаково российские силовики реагируют на любого, имеющего вместо российского кыргызский, узбекский или таджикский паспорт. Независимо от национальности. Раз не россиянин – значит, потенциальный террорист или наркоторговец. И с ним, значит, надо бороться.

Это – так называемый синдром войны.

От себя добавим: синдром прифронтовых ментов. Которые очень сильно "налажали" в прошлогоднем "Крокусе" и теперь изо всех сил реабилитируются. Только делают это слишком уж топорно.

Чудовищный теракт в "Крокусе" много чего выявил, высветил и показал. И то, что в Россию каким-то непостижимым образом (по чьему-то недосмотру или злому умыслу) просачиваются не мнимые, а настоящие враги, заточенные на запугивание и уничтожение российского народа. И то, что в случае таких серьёзных и масштабных событий силовики, по сути, бессильны. Безоружны, немобильны, не способны правильно оценить обстановку.

Больше всего нареканий вызвал отдел полиции микрорайона "Павшино" подмосковного города Красногорска. Находившийся едва ли не в самом "Крокусе", который должен был, по идее, первым прийти на помощь. Уже после теракта о "павшинских" ментах выяснилось много интересного. По отзывам: "Три телефонных номера, указанных на сайте, не работают"… "За 13 лет ни разу не видел участкового. Проблем море. Мигранты меняются в одной квартире каждый день. По телефону просто посылают и всё"… "На своё сообщение о нелегальном проживании мигрантов и на угрозы одной мигрантки ответа не получила"…

Комментировать необязательно. И так всё ясно. Во многом "благодаря" ментовской халатности и пофигизму в "Крокусе" и разыгралась такая страшная трагедия. И российские полицейские вдруг проснулись, встрепенулись и спохватились. И решили, как им кажется, работать на опережение. Лучше, дескать, перебдеть, чем недобдеть.

Всё правильно, предотвратить преступление всегда легче, чем разгребать его последствия. Только способы предотвращения есть вполне законные и цивилизованные. О них, кажется, менты уже забыли. Для них теперь любой нероссиянин – злейший враг, которого надо хотя бы морально раздавить, стереть в порошок. И потом даже не извиниться. Вот оно – расчеловечивание. Вот она – коллективная ответственность: "Ваши подожгли "Крокус", и вы за это ответите".

Есть здесь и другой момент. Каждый полицейский, издевающийся над мигрантами, в глубине души понимает, что скоро и для него наступят не лучшие времена. На родину вернутся ветераны войны, тоже за последние годы привыкшие делить всех на "свой-чужой". Менты будут чужими. И потому что не воевали; и потому что осмелятся делать замечания отвыкшим от такого обращения ветеранам; и потому что в стране "бардак". И те мигранты, которых к тому времени не успеют выдавить из России, окажутся козлами отпущения. Ими полиция будет прикрываться как щитом, переводя стрелки: "А мы чё? Мы ничё, это вот они во всём виноваты"…