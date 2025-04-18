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В Бишкеке пройдет юбилейный фестиваль креативных индустрий

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- Светлана Лаптева
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19–20 апреля в столичном кинотеатре "Ала-Тоо" пройдёт пятый, юбилейный фестиваль Create4, который в этом году полностью посвящён кино. Под слоганом "Будь в титрах! Стань жаратманом в кино!", мероприятие объединит известных деятелей, молодых авторов и всех, кто мечтает связать свою жизнь с индустрией экрана.

Фестиваль, инициированный ПРООН в Кыргызстане и Ассоциацией креативных индустрий, за пять лет стал важной платформой для развития креативной экономики. Create4 объединяет международных и национальных партнёров, и с каждым годом становится точкой притяжения для новых имён и свежих идей.

- Кино сегодня - это не только искусство, но и экономика. Креативные индустрии создают рабочие места, особенно для молодежи, женщин и уязвимых групп. Create4Кино - вклад ПРООН в устойчивое будущее страны, - отметил Азамат Усубалиев, глава отдела ПРООН "Устойчивое экономическое развитие".

Из-за кулис - на сцену

Особенность фестиваля 2025 года - внимание к "невидимым" героям кино. Если режиссёры и актёры давно на слуху, то такие профессии, как гримёр, оператор, монтажёр, кастинг-директор, звукорежиссёр и другие, до сих пор остаются в тени.

- Мы хотим показать, как многообразна кинопрофессия. И что каждый может найти в ней своё место. От сценария - до финальных титров. От идеи - до полного метра, - говорит Назгуль Кубакаева, исполнительный директор АКИ.

Два дня в ритме кино

Фестиваль пройдёт на площадке легендарного кинотеатра "Ала-Тоо", предоставленного Департаментом кинематографии КР. Программа обещает быть насыщенной.

19 апреля состоится торжественное открытие с участием звёзд:

20 апреля - день закрытых кинопоказов, встреч с командами фильмов, обсуждений съёмочного процесса и детального разбора того, как рождается кино.

21 апреля запланирована пресс-конференция с участием партнёров, где подведут итоги работы в сфере креативной экономики.

Фестиваль будущего

Кыргызстан - один из лидеров региона по количеству фильмов на душу населения. Но, чтобы кино продолжало расти, нужны кадры и условия. Create4Кино - это не просто фестиваль, а инвестиция в профессиональное будущее страны.

- Благодаря таким инициативам, как Create4, мы создаём среду, где молодёжь может реализовать себя, строить карьеру и развивать страну, - подчёркивают организаторы.


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URL: https://www.vb.kg/445099
Теги:
кино, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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