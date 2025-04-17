ГКНБ опроверг заявление вице-спикера Жогорку Кенеша об экс-главе "Мегакома"

Осуществлены соответствующие проверочные мероприятия в связи с прозвучавшим 15 апреля на объединённом заседании Жогорку Кенеша заявлением вице-спикера парламента Нурбека Сыдыгалиева о якобы имевших место коррупционных проявлениях со стороны органов прокуратуры при прекращении уголовного преследования экс-главы компании "Мегаком" Акылбека Жамангулова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам проведённой проверки с участием Нурбека Сыдыгалиева, экс-генерального прокурора КР Курманкула Зулушева, бывшего главы компании "Мегаком" Акылбека Жамангулова и других лиц, изложенные вице-спикером заявления не нашли подтверждения.

"Сам Сыдыгалиев признал, что не располагает фактами, подтверждающими его заявления. В связи с тем, что озвученная депутатом информация носит недостоверный и провокационный характер, могущий привести к обострению общественно-политической ситуации в стране, а также вызвать недоверие граждан к органам государственной власти, сотрудники ГКНБ провели с Сыдыгалиевым разъяснительно-профилактическую беседу о недопустимости впредь подобных публичных недостоверных высказываний.

ГКНБ КР предупреждает граждан о недопустимости распространения ложных и провокационных заявлений, направленных на дестабилизацию ситуации в республике, за что предусмотрена ответственность согласно законодательству КР", - говорится в сообщении ведомства.