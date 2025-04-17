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Омбудсмен КР встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ

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- Светлана Лаптева
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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева провела двустороннюю встречу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой в Москве в рамках заседания Комиссии по правам человека СНГ.

Правозащитницы двух стран обсудили вопросы сотрудничества в области защиты прав граждан Кыргызстана и России.

Джамиля Джаманбаева выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 10 апреля 2025 года в банном комплексе "Бодрость" в Москве.

"При просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время массового задержания граждан КР сотрудниками правоохранительных органов. Любые меры административного или силового характера в отношении кыргызстанцев должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств. Кыргызстан является полноправным членом Евразийского экономического союза", - сказала она.

Акыйкатчы попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову оказать содействие в обеспечении защиты прав наших граждан.

Татьяна Москалькова сообщила, что после ее обращения прокуратура и Миграционная служба РФ начали проверку по данному инциденту.

"По данному факту я уже отреагировала и буду держать на контроле. Сейчас в нашей стране ситуация требует повышенной безопасности. Но при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей.

К нам недавно поступила информация о ситуации в аэропорту Шереметьево, что там жестко обращаются с трудовыми мигрантами, долго изучают их документы. Мы вместе с руководством Пограничной и Таможенной служб изучали этот вопрос и приняли соответствующие меры. Дальше тоже готовы вести работу по каждому конкретному случаю", - заявила она.

Отметим, в свою очередь Институт Акыйкатчы КР продолжит взаимодействие с МИД, посольствами Кыргызской Республики за рубежом в целях недопущения нарушений прав кыргызстанцев за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/445101
Теги:
омбудсмен, Россия, Кыргызстан
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