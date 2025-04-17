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Минюст КР предложил ликвидировать областные управления Нацстаткома

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- Бактыгуль Акжолова
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Под председательством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева состоялось второе заседание Межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. На нем Министерство юстиции представило проекты, направленные на упрощение и цифровую трансформацию госуправления.

В рамках заседания был представлен второй пакет реформ, который включает в себя важные инициативы для реформирования Национального статистического комитета Кыргызской Республики (Нацстаткома). В частности, предложены меры по сокращению количества форм отчетности с 257 до 137, что значительно уменьшит административную нагрузку на бизнес и госорганы. Также планируется внедрение принципа "один раз и навсегда" для сбора данных, а также упразднение областных управлений статистики с переходом к централизованной модели.

Особое внимание уделено переходу к полностью электронному взаимодействию с респондентами и пользователями данных до конца 2025 года. Эти меры направлены на повышение качества и оперативности статистических данных, снижение издержек бизнеса и госорганов, а также улучшение аналитического потенциала государства.

Реализация этих инициатив позволит создать более прозрачную и доступную систему статистики, ориентированную на потребности общества и экономики.


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URL: https://www.vb.kg/445106
Теги:
Министерство юстиции, Нацстатком, Кыргызстан
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