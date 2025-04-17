Национализм с ножом: в Подмосковье жертвой стал ребёнок из Кыргызстана

В Подмосковье погиб 10-летний ребёнок из Кыргызстана. Подозреваемый - подросток.

Трагедия произошла 9 апреля в селе Ермолино Московской области. По информации Следственного комитета России, жертвой стал 10-летний уроженец Кыргызстана. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство, совершённое по мотивам национальной и религиозной ненависти".

Как сообщают российские СМИ, мальчик проживал с семьёй в общежитии. По предварительным данным, он и подозреваемый учились в одной школе.

Следствие считает, что 14-летний подросток нанёс ребёнку смертельное ножевое ранение, а затем попытался инсценировать нападение на себя, нанеся себе травму.

Вопросы установления всех обстоятельств произошедшего находятся в ведении российских правоохранительных органов. Посольство Кыргызстана в Москве следит за ситуацией.