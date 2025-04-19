В США кыргызстанцы стали получать письма с требованием покинуть страну

Президент США Трамп объявил о запуске новой программы для нелегальных иммигрантов. Он сказал, что мигрантам предлагают деньги за то, чтобы они добровольно покинули страну. Ранее те, кто въехал через приложение CBP One, начали получать письма с требованием покинуть территорию США.

Намерение Трампа ввести новую программу

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News 15 апреля, что намерен запустить новую программу для нелегальных иммигрантов. По его словам, программа предлагает нелегальным мигрантам деньги за то, чтобы они добровольно покинули страну.

По его заявлению, эта программа позволит тем, кто покинул США, легально вернуться.

"Мы дадим им денег на билет, а затем будем с ними работать. Если они будут вести себя хорошо, если мы захотим, чтобы они вернулись, мы будем над этим работать", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что те, кто въехал через приложение CBP One, получили письма с требованием покинуть территорию США. Соответствующее агентство США подтвердило, что письма рассылаются мигрантам, которые считаются находящимися в стране нелегально. В письме содержалось предупреждение о том, что лица, не выполнившие требование покинуть страну, будут привлечены к ответственности.

"Азаттык" связался с гражданами Кыргызстана, получившими письмо. Азиз, гражданин Кыргызстана, проживающий и работающий в Соединенных Штатах уже три года, получил письмо от Министерства внутренней безопасности США.

"Ваше время истекло. Добровольно выезжайте в свою страну", - говорится там. Мои документы еще не были полностью оформлены. Судебный процесс откладывается".

Азиз, въехавший в США через Мексику, работает водителем грузовика. Он сказал, что в письме, отправленном на его электронную почту, есть слова о депортации:

"Есть форма 589. Это запрос политического убежища. Такие письма приходили на домашний адрес и почтовые ящики людей, заполнивших эту форму. Это началось недавно. Аккаунт открывает другой человек. Но если этот человек изменит свой адрес, он не узнает, что письмо пришло. Большинство людей не знают. Потому что логин и пароль электронной почты остались у этого человека. Среди моих знакомых многие получили такие письма", - сказал он.

Азиз показал копию полученного им письма. В нем говорится, что они должны покинуть страну, но не указывается конкретный срок, когда это требование должно быть выполнено.

"Если вы не покинете Соединенные Штаты немедленно и у вас не будет других законных оснований оставаться здесь, правоохранительные органы могут принудительно выслать вас", - говорится в письме.

В электронном письме, которое получил Азиз, также говорилось, что он может покинуть страну по программе CBP Home, введенной президентом США.

"Эта программа очень популярна среди многих людей. Тех, кто хочет уехать. У меня много знакомых, которые хотят уехать. Мы не боимся, даже если вышлют. Мы готовы к этому. Мы скучаем по Кыргызстану, и пришло время уезжать".

Несколько человек, с которыми удалось связаться Кыргызской службе РСЕ/РС, подтвердили получение письма. Почти все они въехали в Соединенные Штаты через Мексику во время правления бывшего президента Джо Байдена и попросили убежища. Некоторые из них использовали приложение CBP One, а другие - нет.

Айзуура, гражданка Кыргызстана, с января этого года живет в Калифорнии со своим трехлетним сыном. Ее муж находится под стражей в центре временного содержания за незаконное пересечение границы. Женщина рассказала, что она и ее семья нелегально въехали в США через Мексику и дважды за последнюю неделю получили вышеуказанное письмо:

"Мы приехали 2 января. Я пошла в Иммиграционную и пограничную службу. Сегодня в 8 вечера я получила это [письмо] дважды подряд. Теперь я не могу спать по ночам. Ищу выход. Я не знаю, что теперь делать. Адвокаты мне тоже не ответили".

CBP Home вместо CBP One

В последние годы увеличилось число выходцев из Центральной Азии, приехавших в США через Мексику. Те, кого вдохновляла "американская мечта", пробирались через густые леса, пересекали море на резиновых лодках и даже рисковали быть ограбленными картелями, чтобы добраться до Мексики в ходе этого опасного путешествия, откуда они пытались попасть в Соединенные Штаты через приложение CBP One.

В то время границу ежедневно пересекали около 1450 человек, которые регистрировались в Службе таможенного и пограничного контроля через приложение CBP One и сообщали о том, чем будут заниматься в Соединенных Штатах.

Данное приложение активно использовалось и гражданами Кыргызстана, приехавшими в США через Мексику. Приложение перестало работать с 20 января, дня вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Умар Жусупбеков, координатор организации "Кыргыз биримдиги" в Чикаго, рассказал, что есть кыргызы, которые уже добровольно покинули США:

"Они приняли закон три-четыре дня назад. Они начали предлагать программу возвращения домой по смс тем, кто прибыл, используя CBP One и получая даты на границе. Они также начали рассылать письма. Они начали угрожать штрафами в размере 998 долларов за каждый день просрочки, или 1000 долларов в день. Мы слышали, что граждане начали уезжать самостоятельно. Это не массово. Один или два наших соотечественника, получив письмо, обратились к юристам и рассматривают законный способ остаться здесь".

По данным Министерства внутренней безопасности США, приложение CBP One, запущенное в январе 2023 года, к декабрю 2024 года использовали почти миллион человек.

Им разрешили жить и работать в Соединенных Штатах в течение двух лет, пока завершаются их иммиграционные процедуры.

"Гражданин, пересекший границу Мексики и США с помощью приложения

CBP One, думал, что программа создана для его защиты. Некоторые ошибочно думали, что программа поможет ему переселиться в США или навестить родственников. Такого же мнения придерживались и выходцы из Центральной Азии. Но на деле для этого нужно было зарегистрироваться, сдать анализ ДНК, указать свой полный адрес, а затем пересечь границу. После этого сразу начиналась форма 589 или процедура предоставления убежища. Она содержала информацию, которая занимала бы десятки страниц. Теперь, независимо от того, использовали ли вы это приложение или нет, подавали ли вы форму 589 или нет, вы получаете письма. Найти этих людей легко. Когда они регистрировались, они указывали свой адрес электронной почты. Указывалось место жительства человека, который вас спонсировал. Так что "письмо счастья" дойдет до одного из этих адресов", - сказала журналистка из США Марина Соколовская.

Как сообщают международные СМИ, такие как Associated Press и BBC, Министерство внутренней безопасности США на этой неделе подтвердило, что пользователям приложения отправляются письма с просьбой добровольно покинуть страну в течение семи дней, но не уточнило, скольким людям было отправлено. В заявлении также говорится, что тем, кто не выполнит это требование, будет запрещен повторный въезд в Соединенные Штаты.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила 8 апреля, что усилия президента Дональда Трампа по обеспечению безопасности границы дают результат.

"Мы переработали приложение CBP One, которое широко использовалось во времена предыдущей президентской администрации. Теперь доступно приложение CBP Home. С его помощью федеральное правительство может отправлять пользователям письма, например: "Если вы здесь нелегально, отправляйтесь домой". Это приложение не только уведомит вас о требовании выезда из страны, но и поможет купить билет на самолет и оформить документы. Количество людей, пытающихся пересечь границу, в феврале сократилось на 94%. Это самый низкий показатель за всю историю нашей страны. Мы гордимся тем, что достигли такого результата за столь короткое время. Это все работа сотрудников, которые здесь сидят".

С марта этого года приложение CBP One переименовано в CBP Home. Это приложение теперь позволит нелегальным мигрантам выразить свое намерение покинуть страну.

Приложение также спрашивает мигрантов, "достаточно ли у них денег, чтобы покинуть Соединенные Штаты", а также запрашивает информацию о стране их происхождения.

Журналистка из США Марина Соколовская отметила, что депортации мигрантов проводятся ежедневно:

"Еще одна цель упомянутых нами писем - создать чувство страха у мигрантов. Например, человек, который приехал в страну, чтобы заработать денег, водителем грузовика или выполняя другую работу, увидев это письмо, может подумать: "Я еду домой". Таких людей не мало. Еще одна цель этой акции - показать избирателям, что Дональд Трамп выполняет свое обещание депортировать мигрантов, въехавших в страну во время президентства Байдена. Ведь когда Трамп был избран, его основное внимание было сосредоточено на ситуации на южной границе. Теперь он говорит, что начал работать, что он делает то, что говорил. Он говорит, что Байден разрешил вам въехать через приложение CBP One, а теперь я собираюсь лишить вас этой возможности. Не прошло и семи дней с момента получения писем, и мы пока не увидели последствий. Однако депортации происходят в Соединенных Штатах. Процесс депортации мигрантов домой продолжается каждый день".

20 января, сразу после вступления в должность президента во второй раз, Дональд Трамп подписал ряд указов, объявляющих чрезвычайное положение на границе США и Мексики и объявляющих о депортации нелегальных иммигрантов.

Трамп объясняет свои указы об иммиграции и границе с Мексикой попыткой защитить национальную безопасность и суверенитет Америки.

Большинство кыргызов в США проживают в штате Иллинойс. По официальным данным, их число превышает 40 тысяч. По неофициальным данным, намного больше.

Международные организации, ассоциации, работающие с мигрантами, и государственные органы, а также посольство США в Бишкеке регулярно напоминают гражданам о необходимости заниматься только легальной трудовой миграцией.

Источник: azattyk.org