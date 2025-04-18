"Продвижение зеленой экономики - не тренд, а стратегический выбор страны"

Сказал первый заместитель кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев в своем выступлении на состоявшемся в Бишкеке региональном форуме "Центральноазиатский диалог по продвижению зеленых практик". Форум был организован Международным деловым советом.

В его работе приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев, депутат Жогорку Кенеша КР, лидер фракции "Ыйман Нуру" Динара Ашимова, заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Асель Раимкулова, заместитель директора фонда PeaceNexus Мэдс Фриландер.

Обсуждение прошло в формате панельных дискуссий с участием представителей госорганов и экспертов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также представителей частного сектора из различных отраслей экономики. На мероприятии был представлен широкий круг высококвалифицированных экспертов из крупнейших консалтинговых компаний, международных организаций, научного сообщества, банковского и производственного секторов.

По словам Данияра Амангельдиева, в Кыргызстане вопросы зеленой трансформации стоят в числе приоритетов государственной политики. В настоящее время Цели устойчивого развития интегрированы в национальные программы развития.

"Продвижение зеленой экономики - это не просто тренд, это стратегический выбор страны", - подчеркнул первый замглавы кабмина.

Он рассказал о действующих институциональных, фискальных, административных мерах по поддержке "зеленых" практик. Заместитель главы кабмина отметил фискальные, таможенные и административные стимулы по продвижению "зеленых" инициатив, среди которых освобождение от таможенных пошлин на импорт оборудования для проектов ВИЭ, квоты на беспошлинный импорт электромобилей. На государственном уровне также применяются банковские инструменты - ведется внедрение "зеленой" таксономии для оценки эффективности зеленого финансирования.

"Малый и средний бизнес имеет возможность получать льготное финансирование в рамках поддержки устойчивого развития", - добавил Данияр Амангельдиев.

Как отметил первый замкабмина, сегодня в республике готовится новая программа устойчивого развития, которая также включает в себя планы по достижению ЦУР. Разработана концепция расширенной ответственности производителей, которая предполагает "возвращение" отходов в экономической цикл.

"Как представители бизнес-сообщества, мы всегда стараемся продвигать экономические стимулы, которые побуждают компании применять современные технологии. Так и в зеленой экономике на протяжении многих лет исследуем международную практику и продвигаем законодательные стимулы для применения и развития зеленых технологий не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии", - сказал исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Участники панельных сессий обсудили такие важнейшие для региона темы, как зеленые стимулы в Центральной Азии: опыт, достижения, возможности; развитие углеродного рынка и климатическая политика; эффективное управление водными ресурсами и трансграничное сотрудничество; применение принципов ESG в Центральной Азии: вызовы и перспективы; глобальный взгляд на зеленое развитие: возможности и риски для региона.

"Факты показывают: когда предприятия, правительства и гражданское общество работают вместе через такие платформы, как Центральноазиатская платформа зеленых стимулов, мы можем добиться ощутимого прогресса как в области охраны окружающей среды, так и в региональном сотрудничестве", - считает Мэдс Фриландер, заместитель директора фонда PeaceNexus.

В течение последние двух лет сформировалась Центральноазиатская платформа зеленых стимулов (CAGIP), объединяющая представителей бизнеса, гражданского, научного сообщества стран региона, с которыми МДС совместно проводит изучение законодательных стимулов для зеленой экономики и соответствующие предложения вносятся в госорганы стран региона.

"Многие из этих предложений уже учтены, за что бизнес-сообщество выражает благодарность кабинету министров, Министерству экономики и коммерции и Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора КР", - сообщил глава МДС.

Участники форума поделились опытом, достижениями и возможностями продвижения зеленых стимулов в Центральной Азии. Эксперты из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана презентовали итоги проведенной работы в этой области.

Развитие углеродного рынка

Одна из панельных сессий форума была посвящена развитию углеродного рынка и климатической политике стран региона. Участники обсудили проект Закона КР "О климатической деятельности", который представила депутат Жогорку Кенеша КР, лидер фракции "Ыйман Нуру" Динара Ашимова.

По ее словам, действующий закон в этой сфере устарел, и на основании международного и национального опыта сформирован законопроект, который вынесен на общественное обсуждение. Парламент Кыргызстана активно вовлечен в зеленые, климатические темы. "Возможно, в Жогорку Кенеше уже нужно создавать экологический комитет", - высказала мнение Динара Ашимова.

"Подход, основанный на поощрении экологических решений, демонстрирует свою эффективность в ряде секторов экономики Кыргызстана и может быть масштабирован на уровне региона", - считает заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Асель Раимкулова.

"Создание условий для торговли углеродными единицами, внедрение прозрачных механизмов учета должны стать частью нашей общей климатической политики", - добавила она.

Участники форума обсудили также вызовы и перспективы применения принципов ESG (environmental, social, governance - окружающая среда, общество, управление) в странах Центральной Азии, роль банковского сектора в поддержке зеленых инициатив. Например, Нацбанк КР утвердил Дорожную карту по развитию устойчивого финансирования и внедрению принципов ESG в банковском секторе КР на 2024-2026 годы. Элдик Банк и более 15 банков КР внедряют принципы устойчивого развития.

Эксперты из Казахстана рассказали о лучших мировых практиках углеродного регулирования и возможности их применения в условиях Казахстана. Как сообщили эксперты из Узбекистана, ESG-перспективы страны включают активно развивающуюся регуляторную систему и правовую базу, привлечение финансирования для поддержки ESG-инициатив, а также ESG-трансформацию производственных компаний и индустриальных зон.

Возможности и риски для региона

Эксперт Boston Consulting Group (BCG) представил глобальный взгляд на зеленое развитие, рассказал о возможностях и рисках для Центральной Азии. Напомним, BCG (международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в "большую тройку управленческого консалтинга" наряду с McKinsey и Bain & Company).

По данным исследования BCG, 88% выбросов мировых выбросов парниковых газов приходится на пять секторов, включая химическую промышленность, производство цемента, железа и стали и др. "Мы столкнемся с драматическими последствиями, если останемся на нашей текущей траектории", - предупреждают эксперты компании.

И выражают надежду, что проверенные технологии могут позволить достичь 60% сокращения, необходимого для достижения целей 2050 года.

В современных условиях компаниям для того, чтобы выйти на зарубежные рынки, важно соблюдать требования в области устойчивого развития, об этом свидетельствуют результаты исследования SGS Казахстан. В последнее время меняется и взгляд потребителей, которые готовы переплачивать за экологичные продукты. Об этом заявили более 80% потребителей, опрошенных PwC. По данным PepsiCo, меняется потребитель Центральной Азии - 60% Gen Z потребителей (молодое поколение) готовы платить больше за экологичную продукцию.

Подводя итоги форума, участники подчеркнули необходимость государственной поддержки зеленых инициатив, развития инструментов такой поддержки, создания государственных зеленых стимулов для бизнеса. Странам Центральной Азии нужно объединять усилия для решения общих экологических проблем и координированных действий. Предложено регулярно проводить региональные мероприятия с привлечением заинтересованных сторон, ключевых лидеров общественного мнения и лиц, принимающих решения по обсуждению внедрения зеленых стимулов

"Надеемся, что зеленые практики, представленные компаниями на форуме, будут применимы не только в странах Центральной Азии, но и в мире, а мы со своей стороны будем помогать развивать диалог по зеленым практикам со странами региона, а также ближнего и дальнего зарубежья", - заключил глава МДС.