ГЭС, фабрики и технопарки: как КР помогают расширять строительные горизонты

Кыргызстан и Россия продолжают укреплять сотрудничество в сфере строительства и инфраструктуры. Подписание в марте 2025 года меморандума о взаимодействии в области градостроительства и ЖКХ стало важным шагом на этом пути. Документ заложил основы для модернизации отрасли, а также для привлечения профессионального и инвестиционного ресурса.

Наши страны давно сотрудничают на геополитическом и экономическом уровнях. Москва остается крупнейшим инвестором в кыргызскую экономику: на конец 2023 года на долю России приходилось около 36% всех прямых иностранных вложений. В стране работают сотни предприятий с российским капиталом, а объем товарооборота стабильно высок. Немалую роль играют и денежные переводы, поддерживающие доходы тысяч семей. Поэтому интерес к совместной работе в строительстве логично продолжает стратегическую линию партнерства.

Подписанный меморандум охватывает широкий круг вопросов - от совершенствования нормативной базы до создания цифровых решений и подготовки квалифицированных кадров. Также обсуждался допуск российских компаний к участию в реализации проектов, особенности строительства в сейсмоопасных зонах, а также развитие системы экспертизы проектной документации и ведение единого реестра объектов.

Наконец, договоренности затрагивают полномочия главных архитекторов городов - вероятно, речь идет о повышении роли местных архитекторов в градостроительном планировании и контроле за застройкой.

"‎Необходимость контроля особенно сегодня актуальна на примере Турции, где в последние годы после разрушительных землетрясений стало очевидно, что не все объекты выдерживают сейсмические нагрузки. Несмотря на то что турецкие компании строят быстро и в больших объемах, качество не всегда соответствует требованиям безопасности. Мы видим, что даже при умеренной сейсмической активности там обрушились целые дома. Это поднимает вопрос о приоритете не только скорости, но и надежности строительства", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Сегодняшнее взаимодействие не сводится к обмену опытом: это полноценная системная работа по созданию новых стандартов в строительстве. Как заявил министр строительства России Ирек Файзуллин, подписанный меморандум открыл перспективы для расширенного двустороннего сотрудничества.

"‎У сотрудничества в сфере строительства есть прочная историческая основа. Еще во времена Советского Союза строительные бригады из России активно работали в Центральной Азии. В качестве примера можно вспомнить восстановительные работы после землетрясения в Ташкенте, когда множество российских бригад приезжало из РСФСР и вносило вклад в восстановление города. Эти исторические параллели не стоит забывать. С другой стороны, сегодня Россия обладает развитой инфраструктурой и серьезным потенциалом в строительной отрасли. Нас объединяет общий опыт и компетенции в сейсмоустойчивом строительстве, что особенно актуально для региона. Причем речь идет не только о жилых домах, но и о промышленных объектах, включая гидроэлектростанции", - напоминает Игорь Шестаков.

Финансовой основой двусторонних проектов стал Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР). С 2014 года он инвестировал в экономику Кыргызстана $708 млн, профинансировав более 3450 проектов. Вклад фонда оценивается как весомый: предприятия, получившие его поддержку, формируют порядка 10% ВВП республики и обеспечивают десятки тысяч рабочих мест.

Среди недавних инициатив - строительство транспортно-логистического центра "Кокчо-Коз" в Ошской области. Центр будет ежедневно обслуживать до 700 фур и станет опорным звеном транспортных маршрутов между КНР и странами ЕАЭС. Ожидается, что 30% прибыли ТЛЦ пойдет в госбюджет, а сам проект даст свыше 100 новых рабочих мест.

Еще один пример - фабрика "Домашний кондитер" в Оше. Новый производственный объект площадью 1,7 тыс. м², при поддержке РКФР, будет выпускать до 2 тонн сладостей в сутки и даст работу 55 сотрудникам. Запуск запланирован на сентябрь 2025 года. Помимо укрепления продовольственной безопасности, такие проекты повышают экспортный потенциал страны.

Деятельность фонда охватывает множество направлений: от выпуска стройматериалов до агропрома. В последние годы появились совместные проекты с участием компаний "Юнигрин", "Росатом" и "Новавинд", что свидетельствует о расширении горизонтов - от энергетики до технологий.

Инфраструктурное сотрудничество охватывает и сферу энергетики. Кыргызстан обладает значительным гидропотенциалом, но его реализация требует инвестиций. В этом направлении активно работает Евразийский банк развития. Так, проект ГЭС "Куланак" в Нарынской области (100 МВт) реализуется при его поддержке. Станция будет генерировать 435 млн кВт·ч в год, укрепляя энергетическую независимость региона и создавая свыше 800 рабочих мест.

Банк также рассматривает участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. В 2024 году было заявлено о готовности профинансировать проект на сумму до $500 млн. Совместно со Всемирным банком ЕАБР работает над обновлением технико-экономического обоснования.

Сотрудничество Москвы и Бишкека в строительной сфере выходит за рамки финансирования объектов - оно также включает и развитие человеческого капитала. Понимая необходимость квалифицированных инженеров, архитекторов и строителей, Россия поддерживает образовательные программы для граждан Кыргызстана. Ежегодно тысячи кыргызстанцев поступают в российские вузы по различным специальностям, в том числе инженерно-строительного профиля. Для многих из них обучение становится возможным благодаря квотам и стипендиям, предоставляемым правительством РФ.

Так, на 2025/26 учебный год Россия выделила абитуриентам из Кыргызстана 700 бюджетных мест в своих университетах - полностью оплачиваемых из федерального бюджета. Эти квоты охватывают программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и даже ординатуры, позволяя молодым людям получить образование в ведущих технических вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Среди востребованных направлений - строительство, архитектура, энергетика, транспортное инженерное дело, то есть как раз те сферы, где на родине ощущается нехватка специалистов.

"Отдельно хочется отметить важность подготовки кадров. Российские строительные компании не просто приходят с инвестициями, но и активно участвуют в образовательных инициативах. Это включает обучение специалистов, передачу технологий и развитие местных кадров. Образование на русском языке, который является официальным в Кыргызстане, делает процесс еще более доступным для наших студентов. Способствуют этому и правительственные квоты на обучение в российских вузах, а сами компании проявляют инициативу и готовы вкладываться в образовательные проекты. Все это делает кадровый аспект - один из ключевых в укреплении партнерства в строительной сфере между Кыргызстаном и Россией", - заключил Шестаков.

Центральная Азия в последние годы становится ареной для конкуренции мировых и региональных держав, предлагающих инвестиции в обмен на влияние. На этом фоне кыргызско-российское взаимодействие в строительной отрасли выглядит продолжением давней традиции союзничества, но уже на современной экономической основе. Причем сейчас упор делается на прагматичные проекты и профессиональный диалог.