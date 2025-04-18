Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.70 - 99.62

ГЭС, фабрики и технопарки: как КР помогают расширять строительные горизонты

456  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Россия продолжают укреплять сотрудничество в сфере строительства и инфраструктуры. Подписание в марте 2025 года меморандума о взаимодействии в области градостроительства и ЖКХ стало важным шагом на этом пути. Документ заложил основы для модернизации отрасли, а также для привлечения профессионального и инвестиционного ресурса.

Наши страны давно сотрудничают на геополитическом и экономическом уровнях. Москва остается крупнейшим инвестором в кыргызскую экономику: на конец 2023 года на долю России приходилось около 36% всех прямых иностранных вложений. В стране работают сотни предприятий с российским капиталом, а объем товарооборота стабильно высок. Немалую роль играют и денежные переводы, поддерживающие доходы тысяч семей. Поэтому интерес к совместной работе в строительстве логично продолжает стратегическую линию партнерства.

Подписанный меморандум охватывает широкий круг вопросов - от совершенствования нормативной базы до создания цифровых решений и подготовки квалифицированных кадров. Также обсуждался допуск российских компаний к участию в реализации проектов, особенности строительства в сейсмоопасных зонах, а также развитие системы экспертизы проектной документации и ведение единого реестра объектов.

Наконец, договоренности затрагивают полномочия главных архитекторов городов - вероятно, речь идет о повышении роли местных архитекторов в градостроительном планировании и контроле за застройкой.

"‎Необходимость контроля особенно сегодня актуальна на примере Турции, где в последние годы после разрушительных землетрясений стало очевидно, что не все объекты выдерживают сейсмические нагрузки. Несмотря на то что турецкие компании строят быстро и в больших объемах, качество не всегда соответствует требованиям безопасности. Мы видим, что даже при умеренной сейсмической активности там обрушились целые дома. Это поднимает вопрос о приоритете не только скорости, но и надежности строительства", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Сегодняшнее взаимодействие не сводится к обмену опытом: это полноценная системная работа по созданию новых стандартов в строительстве. Как заявил министр строительства России Ирек Файзуллин, подписанный меморандум открыл перспективы для расширенного двустороннего сотрудничества.

"‎У сотрудничества в сфере строительства есть прочная историческая основа. Еще во времена Советского Союза строительные бригады из России активно работали в Центральной Азии. В качестве примера можно вспомнить восстановительные работы после землетрясения в Ташкенте, когда множество российских бригад приезжало из РСФСР и вносило вклад в восстановление города. Эти исторические параллели не стоит забывать. С другой стороны, сегодня Россия обладает развитой инфраструктурой и серьезным потенциалом в строительной отрасли. Нас объединяет общий опыт и компетенции в сейсмоустойчивом строительстве, что особенно актуально для региона. Причем речь идет не только о жилых домах, но и о промышленных объектах, включая гидроэлектростанции", - напоминает Игорь Шестаков.

Финансовой основой двусторонних проектов стал Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР). С 2014 года он инвестировал в экономику Кыргызстана $708 млн, профинансировав более 3450 проектов. Вклад фонда оценивается как весомый: предприятия, получившие его поддержку, формируют порядка 10% ВВП республики и обеспечивают десятки тысяч рабочих мест.

Среди недавних инициатив - строительство транспортно-логистического центра "Кокчо-Коз" в Ошской области. Центр будет ежедневно обслуживать до 700 фур и станет опорным звеном транспортных маршрутов между КНР и странами ЕАЭС. Ожидается, что 30% прибыли ТЛЦ пойдет в госбюджет, а сам проект даст свыше 100 новых рабочих мест.

Еще один пример - фабрика "Домашний кондитер" в Оше. Новый производственный объект площадью 1,7 тыс. м², при поддержке РКФР, будет выпускать до 2 тонн сладостей в сутки и даст работу 55 сотрудникам. Запуск запланирован на сентябрь 2025 года. Помимо укрепления продовольственной безопасности, такие проекты повышают экспортный потенциал страны.

Деятельность фонда охватывает множество направлений: от выпуска стройматериалов до агропрома. В последние годы появились совместные проекты с участием компаний "Юнигрин", "Росатом" и "Новавинд", что свидетельствует о расширении горизонтов - от энергетики до технологий.

Инфраструктурное сотрудничество охватывает и сферу энергетики. Кыргызстан обладает значительным гидропотенциалом, но его реализация требует инвестиций. В этом направлении активно работает Евразийский банк развития. Так, проект ГЭС "Куланак" в Нарынской области (100 МВт) реализуется при его поддержке. Станция будет генерировать 435 млн кВт·ч в год, укрепляя энергетическую независимость региона и создавая свыше 800 рабочих мест.

Банк также рассматривает участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. В 2024 году было заявлено о готовности профинансировать проект на сумму до $500 млн. Совместно со Всемирным банком ЕАБР работает над обновлением технико-экономического обоснования.

Сотрудничество Москвы и Бишкека в строительной сфере выходит за рамки финансирования объектов - оно также включает и развитие человеческого капитала. Понимая необходимость квалифицированных инженеров, архитекторов и строителей, Россия поддерживает образовательные программы для граждан Кыргызстана. Ежегодно тысячи кыргызстанцев поступают в российские вузы по различным специальностям, в том числе инженерно-строительного профиля. Для многих из них обучение становится возможным благодаря квотам и стипендиям, предоставляемым правительством РФ.

Так, на 2025/26 учебный год Россия выделила абитуриентам из Кыргызстана 700 бюджетных мест в своих университетах - полностью оплачиваемых из федерального бюджета. Эти квоты охватывают программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и даже ординатуры, позволяя молодым людям получить образование в ведущих технических вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Среди востребованных направлений - строительство, архитектура, энергетика, транспортное инженерное дело, то есть как раз те сферы, где на родине ощущается нехватка специалистов.

"Отдельно хочется отметить важность подготовки кадров. Российские строительные компании не просто приходят с инвестициями, но и активно участвуют в образовательных инициативах. Это включает обучение специалистов, передачу технологий и развитие местных кадров. Образование на русском языке, который является официальным в Кыргызстане, делает процесс еще более доступным для наших студентов. Способствуют этому и правительственные квоты на обучение в российских вузах, а сами компании проявляют инициативу и готовы вкладываться в образовательные проекты. Все это делает кадровый аспект - один из ключевых в укреплении партнерства в строительной сфере между Кыргызстаном и Россией", - заключил Шестаков.

Центральная Азия в последние годы становится ареной для конкуренции мировых и региональных держав, предлагающих инвестиции в обмен на влияние. На этом фоне кыргызско-российское взаимодействие в строительной отрасли выглядит продолжением давней традиции союзничества, но уже на современной экономической основе. Причем сейчас упор делается на прагматичные проекты и профессиональный диалог.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445129
Теги:
Россия, строительство, энергетика, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  