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В Иссык-Кульской области создан экологический коридор "Ак илбирс"

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В Иссык-Кульской области Кыргызской Республики был создан экологический коридор "Ак илбирс", который охватывает значительные природные территории и направлен на сохранение биоразнообразия и защиту редких видов животных и растений. Этот коридор объединяет несколько охраняемых природных объектов, включая государственный природный парк "Хан-Тенгри", Сарычат-Ээрташский заповедник и Нарынский заповедник, общей площадью более 792 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Основные цели создания коридора включают:

- Сохранение популяций: Обеспечение пространственно-генетического единства и целостности популяций диких животных, включая снежного барса.

- Защита экосистем: Сохранение природных комплексов и их биологического разнообразия.

- Охрана редких видов: Защита хозяйственно ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

На территории коридора введены строгие ограничения на ряд видов деятельности, таких как интродукция растений и животных, использование ядохимикатов, захоронение радиоактивных отходов, а также любые действия, которые могут негативно повлиять на экосистему.

Вместе с тем, разрешены мероприятия, направленные на улучшение условий обитания диких животных и растений. Это включает научные исследования, лесопользование в соответствии с законодательством, посадку лесных культур и регулирование численности некоторых видов животных.

Создание экологического коридора "Ак илбирс" является важным шагом в направлении устойчивого управления природными ресурсами и охраны окружающей среды в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/445139
Теги:
Иссык-Кульская область, экология
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