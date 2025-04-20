Верность на вес золота: ван Дейк остаётся в "Ливерпуле" до 2027 года

Капитан остаётся на корабле. Вирджил ван Дейк продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2027 года, поставив точку в разговорах о возможном уходе. Новое соглашение предусматривает внушительную зарплату - до 400 тысяч фунтов в неделю с бонусами, что делает его одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире.

Ранее оклад голландца составлял около 220 тысяч. Но клуб не пожалел средств, чтобы сохранить лидера - не только на поле, но и в раздевалке.

С 2018 года, когда ван Дейк перебрался на "Энфилд" из "Саутгемптона", он стал неотъемлемой частью обороны "Ливерпуля". На его счету 314 матчей, 27 голов и восемь трофеев - включая Лигу чемпионов и долгожданную Премьер-лигу.

В этом сезоне 33-летний капитан не пропустил ни одной минуты в чемпионате. "Ливерпуль" уверенно лидирует с отрывом в 13 очков и по-прежнему в гонке за титул - уже под руководством Арне Слота, сменившего Юргена Клоппа.

С января ван Дейк мог свободно вести переговоры с другими клубами. Но, по его словам, даже не рассматривал такой сценарий: "Ливерпуль" - это дом.

Продление контракта капитана стало логичным продолжением стратегии клуба, который ранее договорился с Мохамедом Салахом. Руководство ясно даёт понять: ключевые фигуры остаются, борьба за титулы продолжается.