Погода
$ 86.80 - 87.30
€ 98.42 - 99.37

Верность на вес золота: ван Дейк остаётся в "Ливерпуле" до 2027 года

120  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Капитан остаётся на корабле. Вирджил ван Дейк продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2027 года, поставив точку в разговорах о возможном уходе. Новое соглашение предусматривает внушительную зарплату - до 400 тысяч фунтов в неделю с бонусами, что делает его одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире.

Ранее оклад голландца составлял около 220 тысяч. Но клуб не пожалел средств, чтобы сохранить лидера - не только на поле, но и в раздевалке.

С 2018 года, когда ван Дейк перебрался на "Энфилд" из "Саутгемптона", он стал неотъемлемой частью обороны "Ливерпуля". На его счету 314 матчей, 27 голов и восемь трофеев - включая Лигу чемпионов и долгожданную Премьер-лигу.

В этом сезоне 33-летний капитан не пропустил ни одной минуты в чемпионате. "Ливерпуль" уверенно лидирует с отрывом в 13 очков и по-прежнему в гонке за титул - уже под руководством Арне Слота, сменившего Юргена Клоппа.

С января ван Дейк мог свободно вести переговоры с другими клубами. Но, по его словам, даже не рассматривал такой сценарий: "Ливерпуль" - это дом.

Продление контракта капитана стало логичным продолжением стратегии клуба, который ранее договорился с Мохамедом Салахом. Руководство ясно даёт понять: ключевые фигуры остаются, борьба за титулы продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445143
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  