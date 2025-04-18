Юные футболисты из Кыргызстана на мировом турнире в Барселоне

38 юных футболистов и 4 тренера из филиала футбольной академии "Барселоны" в Джалал-Абаде представляют Кыргызстан на престижном турнире "BARÇA Academy World Cup 2025", который проходит в сердце Каталонии - в Барселоне.

С 14 по 17 апреля юные таланты со всего мира меряются силами на полях спортивного комплекса "Ciutat Esportiva Joan Gamper" - это официальная тренировочная база легендарного футбольного клуба "Барселона".

В этом году в турнире участвуют команды из более чем 200 академий. Кыргызстан представляют сразу четыре команды, выступающие в разных возрастных категориях. Это шанс не только продемонстрировать мастерство, но и зарядиться футбольной атмосферой, почувствовать вкус большой игры и, возможно, сделать первый шаг к профессиональной карьере.

Для молодых игроков - это бесценный опыт. Для страны - повод для гордости.